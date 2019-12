Legislador republicano investigado por "terrorismo doméstico" promovía una "guerra santa" y una teocracia

Suspendido y retirado de cargos, pero no renunciará

"No puede utilizar personal republicano de la Cámara, no puede reunirse con el caucus, su oficina será trasladada, " añadió Wilcox.

"Como estamos viendo con nuestro Presidente, esta es una investigación falsa destinada a silenciar a aquellos de nosotros que nos oponemos a los intentos de desarmar y destruir nuestro gran país", dijo Shea en un post de Facebook. "No me echaré atrás, no me rendiré, no renunciaré".