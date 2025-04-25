Luigi Mangione se declara inocente del asesinato del CEO de la aseguradora UnitedHealthcare

Video ¿Qué tan probable es que Luigi Mangione sea condenado a la pena de muerte? Un abogado explica

Luigi Mangione, el hombre acusado de asesinar el año pasado al CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, se declaró "no culpable" el viernes en una audiencia ante una corte federal del distrito sur de Manhattan donde le leyeron los cuatro cargos en su contra.

El hombre de 26 años de edad, hablaba con sus abogados antes de que la jueza Margaret Garnett le pidiera que se pusiera de pie y presentará su declaración. Mangione solo respondió declarándose "inocente".

Este viernes, la fiscalía formalmente manifestó su intención de buscar la pena de muerte en este caso. Ya el jueves por la noche habían introducido la notificación ante la corte.

Mangione está acusado de asesinar a Brian Thompson al dispararle el 4 de diciembre en una calle de Nueva York por la que iba en camino a una conferencia de inversores de la aseguradora.

Puede ser condenado a muerte

Mangione enfrenta la posibilidad de ser condenado a muerte después de que la fiscal general, Pam Bondi, anunció a principios de abril que ordenaría a la fiscalía solicitar la pena capital. Calificó la muerte de Thompson como "un asesinato premeditado y a sangre fría que conmocionó a Estados Unidos".

Siguiendo la orden de Bondi, la fiscalía presentó el jueves un escrito solicitando la pena de muerte para Mangione, alegando que consideran “la intencionalidad del asesinato de Thompson” así como el supuesto deseo de Mangione de "provocar una amplia resistencia" contra la industria de la salud, y la "peligrosidad futura" que representa para ella.

"Mangione representa un peligro futuro porque expresó su intención de atacar a toda una industria y generar oposición política y social a dicha industria mediante un acto de violencia letal", dice el escrito.

Conmoción e indignación

El asesinato a tiros de Thompson frente a un hotel de la ciudad de Nueva York no solo sacudió a la opinión publica estadounidense sino que también desató el escrutinio e indignación por las prácticas de las compañías de seguros de salud.

Al igual que en audiencias anteriores, una gran cantidad de simpatizantes de Mangione se agruparon desde temprano en la sede del tribunal para apoyar al acusado. Muchos de ellos usaban mascarillas médicas y gafas de sol, al igual que lo hizo Mangione en imágenes que quedaron grabadas en los videos de cámaras de seguridad que registraron el crimen.

La imposición de cargos de Mangione se produce meses después de su arresto, ocurrido el 9 de diciembre en un McDonald's de Altoona, Pensilvania, cuando una empleada del local lo reconoció y alertó a la policía.

Mangione está acusado en tres cortes diferentes. Enfrenta además cargos de asesinato en primer grado en apoyo a una causa terrorista y posesión de armas de fuego en el estado de Nueva York. La fiscalía de Pensilvania también lleva adelante un caso en su contra relacionado con presunta posesión de armas e identificación falsa. Mangione también mantiene su inocencia en los casos estatales.

