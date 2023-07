¿Es legal o no vender restos humanos en Estados Unidos?

Es difícil determinar cómo los restos humanos terminan en el flujo minorista porque la mayoría de las partes del cuerpo a la venta han sido anonimizadas. En otras palabras, el vendedor no nombra a la persona fallecida cuyos restos se venden y, por lo general, no revela cómo se obtuvieron los restos, y no hay ninguna ley que lo obligue a hacerlo.