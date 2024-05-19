Seis personas murieron y otras 10 resultaron heridas en un accidente de tráfico en Idaho

Video Policía revela sus grabaciones del accidente de autobús en el que murieron ocho trabajadores mexicanos

Seis personas perdieron la vida este sábado en Idaho al chocar una camioneta 'pickup' con una furgoneta de pasajeros, informaron las autoridades.

Otras 10 personas resultaron heridas en el choque en la carretera federal 20 en Idaho Falls y fueron trasladadas a hospitales locales, indicó la Policía Estatal de Ohio en un comunicado.

La 'pickup', que se desplazaba en dirección este, se cruzó la línea central aproximadamente a las 5:30 de la madrugada y se estrelló contra la furgoneta, que iba hacia el oeste, indicó la policía.

El chofer de la furgoneta y cinco pasajeros fallecieron en el lugar a consecuencia de sus heridas. Otros nueve pasajeros de la furgoneta y el conductor de la 'pickup' fueron hospitalizados, de acuerdo con la policía.

La policía no ha dado a conocer otros detalles del accidente, incluidos de dónde eran las 15 personas en la furgoneta ni a dónde se dirigían. La Policía Estatal de Idaho, que está manejando la investigación, no respondió de momento los mensajes telefónicos ni los correos electrónicos que le envió la agencia The Associated Press.

