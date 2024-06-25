El macabro hallazgo en el auto chocado de una mujer en Minnesota que llevó a su arresto

La Oficina del Alguacil del condado de Olmsted en Minnesota informó sobre el arresto de una mujer de 32 años tras un accidente de tránsito el pasado sábado en el que solo estuvo involucrado su vehículo.

Sin embargo, lo realmente llamativo del caso fue el macabro hallazgo realizado por los policías al llegar al lugar del suceso: dentro de su automóvil había un cadáver.

Según un comunicado de la policía, los agentes llegaron a la autopista interestatal donde la conductora, Margot Lewis, estaba siendo asistida por un transeúnte tras el siniestro.

Fue en ese momento que los policías encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el asiento trasero del vehículo

“Cadáver en condición sospechosa”

Según la oficina del alguacil, agentes de la Patrulla Estatal de Minnesota, la Oficina de Detención Criminal del estado, el Departamento de Bomberos de Eyota y otros servicios de emergencia descubrieron el cadáver después de responder a un “accidente de un solo vehículo” en los carriles en dirección este de la Interestatal 90 en el condado de Olmsted.

" La condición del cadáver era sospechosa, y de inmediato se hizo evidente que su muerte no había sido resultado del accidente automovilístico", se lee en el comunicado.

La policía explica además que el cuerpo correspondía a una mujer de 35 años, y aunque ya fue identificada, no se reveló su identidad ni su relación con Lewis.

Lewis fue trasladada en una ambulancia a un hospital local donde recibió los cuidados necesarios antes de ser “dada de alta médicamente” y ser arrestada y trasladada a un Centro de Detención de Adultos.

Lewis fue acusada con un solo cargo de interferencia con un cadáver.

El comunicado policial no facilitó información sobre cuáles fueron los detalles que llevaron a los oficiales a concluir que la mujer en el asiento trasero no había fallecido en el momento del accidente.

La oficina del alguacil dijo que la investigación del caso aún estaba "en curso" y dijo que "no divulgaría más información por el momento".

Está previsto que Lewis comparezca ante un tribunal este martes.

"La Oficina del Alguacil del condado de Olmsted extiende su más sentido pésame a los amigos y familiares del fallecido", concluye el comunicado.

