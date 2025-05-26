Cambiar Ciudad
La tragedia del niño de 4 años que perdió a sus dos padres el mismo día en accidentes de tráfico distintos

La pareja acababa de comprar una casa y estaban comprometidos para casarse en febrero de 2026.

Dos accidentes de tráfico mortales, ocurridos con apenas horas de diferencia, dejaron a Gabriel, un niño de 4 años de Louisiana, huérfano. Sus padres, Alexus Lee y John "JR" Collins", murieron en distintos hechos, cuando perdieron el control de sus vehículos y se estrellaron en dos carreteras del estado.

Lee, de 25 años, y Collins, de 35, estaban comprometidos para casarse en febrero de 2026. Pero el pasado 16 de mayo, Lee perdió el control de su vehículo, se volcó y falleció al estrellarse en una carretera cerca de Zachary, al norte de Baton Rouge, la capital de Louisiana.

Collins fue informado por las autoridades del accidente de su prometida, y mientras conducía al lugar del choque, se salió del camino y chocó contra un árbol. Salió desprendido de la cabina y murió, según datos divulgados por la emisora de local WAFB.

Los padres de Gabriel acababan de comprar una casa, y estaban comprometidos para casarse en febrero de 2026. Al momento de sus respectivos accidentes, ninguno estaba usando el cinturón de seguridad.

Lee se había graduado recientemente en Southern University, en Baton Rouge, y enseñó en una escuela de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Su prometido, "JR" Collins, trabajaba como conductor de camiones.

"Gabriel solo tiene un pequeño problema comprendiendo que no podemos hablar con ellos, y que no podemos verlos. Pero él entiende que están dormidos", dijo Sandra Collins, madre de John.

Por su parte, Arthur Collins, padre de John, dijo que "los amo, los extraño a ambos, pero hallaré la fuerza para seguir adelante".

Según Sandra Collins, "las dos familias se unirán y haremos lo que sea necesario para darle (a Gabriel) una buena vida".

Ante la tragedia, Dominque Lee, hermana de Alexus, y el resto de la familia de Gabriel decidió abrir una recaudación de fondos en Gofundme, con el objetivo de "apoyar al futuro de Gabriel, bien sea con un fideicomiso o para su educación universitaria, y garantizar que el legado de sus padres perdure a través de las oportunidades que ahora podemos brindarle".

La campaña de donaciones, hasta la tarde de este lunes, había recogido poco más de 9,500 dólares, de una meta de 35,000.

"Aunque esta pérdida es inimaginable, nuestro compromiso con Gabriel es inquebrantable. Como familia, estamos dedicados a criarlo con amor, a rodearlo de apoyo y a asegurarnos de que siempre sepa cuánto lo amaron sus padres", indica el mensaje de los familiares de Lee en la recaudación de fondos.

