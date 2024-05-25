14 trabajadores agrícolas mexicanos muertos en cuatro días: lo que hay detrás de esta tragedia

Video Había fumado aceite de cannabis: lo que se sabe del conductor que chocó el autobús con migrantes en Florida

Dos accidentes de tránsito mortales ocurridos recientemente durante el transporte de trabajadores agrícolas temporales mexicanos en Florida y Idaho ponen de relieve los peligros que corren estos jornaleros en todo Estados Unidos cuando se dirigen o regresan de sus trabajos.

El accidente en Florida ocurrido el 14 de mayo cobró la vida de ocho cuando eran trasladados a una granja de sandías en Dunnellon, mientras que seis trabajadores más murieron en Idaho Falls el 18 de mayo en otro aparatoso choque mientras eran transportados a su lugar de trabajo. Ambos incidentes también dejaron decenas de heridos.

Principal causa de muertes de trabajadores agrícolas temporales

Los dos eventos se suman a la larga lista de accidentes de transporte mortales de trabajadores agrícolas temporales bajo el programas de visas H-2A que ocurren en todo Estados Unidos cada año. Más del 92% de estos trabajadores provienen de México según cifras de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía.

Según estadísticas del gobierno federal, los accidentes automovilísticos fueron la causa principal de muertes relacionadas a la actividad laboral agrícola en Estados Unidos durante 2022, el último año disponible, habiendo causado 81 de un total de 171 de estas muertes.

Las autoridades y grupos activistas en varios estados han estado presionando para que se establezcan mayores regulaciones para la seguridad de los trabajadores agrícolas temporales, quienes normalmente dependen del transporte provisto por sus empleadores para trasladarse hasta y desde sus lugares de trabajo.

“Es demasiado fácil descartar esto como un accidente más”, dijo Asia Clermont, directora de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos a raíz del accidente en Florida, agregando que ese estado "debe tomar todas las medidas posibles para proteger a sus trabajadores esenciales, que son seres humanos y la columna vertebral de la economía del estado".

En respuesta a esas presiones, el Departamento de Trabajo anunció en abril la instauración de nuevos requisitos de cinturón de seguridad para los vehículos de los empleadores utilizados por trabajadores agrícolas con visas temporales, entre otras protecciones que entrarán en vigor el 28 de junio.

Según la normativa, a partir de esa fecha los vehículos de los empleadores que pesen menos de 10,000 libras y que transporten a trabajadores agrícolas con visas temporales deberán contar con cinturones de seguridad, entre otras protecciones para los trabajadores.

La regla no solo exige la disponibilidad de los cinturones de seguridad, sino también su uso, ya que también prohíbe la operación de los vehículos hasta que cada ocupante esté usando su cinturón de seguridad.

La Asociación de Frutas y Verduras de Florida calificó el requisito de cinturón de seguridad como “poco práctico”.

Industria no regulada que se aprovecha de los trabajadores agrícolas

A pesar de las nuevas regulaciones es probable que el peligro persista.

Ty Joplin, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee, denunció que las leyes de transporte para los trabajadores agrícolas a menudo no se aplican. "Si bien se producirán accidentes, proteger a los trabajadores mientras los transportan con disposiciones de seguridad obligatorias y ejecutables, como cinturones de seguridad e inspecciones de seguridad, puede reducir las lesiones y las muertes", dijo.

Pero según dijo al Fresno Bee el director de política de empleo de la Oficina Agrícola de California, Brian Little la falta de cumplimiento de la ley también se debe a que los trabajadores agrícolas están encontrando sus propios medios de transporte a medida que eligen vivir cada vez más lejos de las granjas donde trabajan.

Según el funcionario, esta situación "reduce la responsabilidad de los empleadores en el transporte de los trabajadores agrícolas y crea una industria no regulada, que a veces ofrece viajes en camionetas más pequeñas y otros vehículos inseguros, que elude las leyes y se aprovecha de los trabajadores agrícolas".

En el área predominantemente agrícola del valle central de California, el estado con mayor concentración de trabajadores agrícolas temporales en el páis, se registran la mayoría de este tipo de accidentes que ocurren en la costa oeste de Estados Unidos. El más reciente de ellos ocurrió el 23 de febrero en el condado de Madera, donde murieron siete trabajadores agrícolas temporales, todos ellos mexicanos.

Con información de The Associated Press.