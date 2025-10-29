La Reserva Federal se reúne sin tener datos clave por el cierre del gobierno

Video El cierre de gobierno se acerca a un momento crítico. Así es como te puede afectar

Se espera ampliamente que la Reserva Federal (Fed) recorte este miércoles su tasa clave de interés por segunda vez este año, tras un encuentro al que llegó sin datos oficiales sobre el empleo en Estados Unidos debido al cierre del gobierno federal.

La Fed calibra desde hace unos meses cuál de sus dos objetivos clave —mantener a raya la inflación y la creación de empleo en su punto más saludable— necesita un poco más de atención en este momento. La tarea se ha dificultado porque sobre ambos hay riesgos.

Por un lado, la inflación se ha acelerado, aunque a un ritmo más suave del anticipado ante el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump. Cuando los precios suben demasiado rápido, la Fed usualmente eleva su tasa de interés referencial para controlarla.

Por el otro lado, la creación de trabajos se ha enfriado y el mercado laboral estuvo en meses previos más débil de lo que se supo inicialmente. Cuando el empleo se frena más de lo debido, habitualmente el banco central recorta su tasa clave para impulsarlo.

El consenso entre los analistas apunta a que la Fed se inclinará por lo segundo en esta reunión y a que reducirá su tasa referencial en un cuarto de punto porcentual por segundo encuentro consecutivo. Esto llevaría la tasa de interés de referencia a un rango de entre 3.75% y 4%.

"Nos sorprendería mucho que la Fed desista de bajar la tasa de interés en 25 puntos básicos en esta reunión (...) una decisión que ha sido completamente dada por descontado por los mercados financieros", dijeron en un reporte Samuel Tombs y Oliver Allen, economistas a cargo de Estados Unidos en Pantheon Macroeconomics.

"Los persistentes temores en torno a la inflación significan que, por el momento, es poco probable un recorte de 50 puntos (o medio punto porcentual). Pero sí creemos que el Comité (que toma las decisiones sobre la tasa) la recortará otros 25 puntos básicos en diciembre y otros 75 puntos básicos durante 2026, debido a que el mercado laboral sigue estando muy débil como para confiarse", agregaron.

Sin reporte de empleo por el cierre del gobierno

Siendo que la situación del mercado laboral es tan crucial actualmente, la Fed llegó a este encuentro sin el más reciente reporte oficial sobre el empleo. Esto porque la oficina de estadísticas no lo produjo en medio del cierre del gobierno federal.

Esa oficina sí hizo una excepción la semana pasada con el informe de inflación, porque se necesitaba para poder completar el cálculo con el ajuste de los cheques del Seguro Social en 2026. Fue ahí que se supo que la inflación subió al 3% anual, pero fue más suave de lo que se esperaba.

Además de que el cierre del gobierno ha demorado la preparación y divulgación de reportes económicos, la situación agrega un factor de incertidumbre que no estaba presente en la reunión previa de mediados de septiembre.

El impacto en la economía de cierres de gobierno previos fue leve y fue compensado una vez se reabrieron las agencias y los empleados recibieron sus salarios. Pero, esta vez, el gobierno de Trump puso sobre la mesa la posibilidad de no honrar de forma retroactiva —como exige la ley— los salarios de los trabajadores federales y eso sí podría incidir más esta vez sobre el crecimiento económico.

Si bien la economía creció a un buen ritmo en el segundo trimestre de este año, expertos esperaban una desaceleración en la segunda mitad del año en medio de las políticas arancelarias de Trump.

"Todo esto está ocurriendo mientras, casi cada semana, el presidente anuncia nuevos aranceles y otras acciones que contribuyen a la incertidumbre que los consumidores y las empresas sienten en esta economía", dijo recientemente a Univision Noticias Michael Negrón, senior fellow del Center for American Progress, un instituto de estudios de corte progresista, que también fue asesor especial del expresidente demócrata Joe Biden.

Los entretelones dentro del comité clave de la Fed, ahora con un aliado cercano de Trump

Las decisiones sobre la tasa de interés se solían dar, hasta hace unas reuniones, por consenso de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto o FOMC por su sigla en inglés.

Eso ha cambiado un poco desde julio. En el encuentro de ese mes, dos gobernadores del banco central, Christopher Waller y Michelle Bowman, ambos designados por Trump, discreparon con la decisión de mantener la tasa sin cambios al votar a favor de reducirla en un cuarto de punto porcentual. Fue el primer doble disenso desde 1993.

En septiembre, el disenso llegó del aliado del presidente Trump Stephen Miran, quien estuvo en su primer encuentro como miembro del comité.

Este jueves tampoco habría consenso. "Stephen Miran seguramente repetirá su voto por un recorte de 50 puntos básicos, dada su postura de que la tasa debe ser rebajada a 3% para fines de este año", precisaron los economistas de Pantheon Macroeconomics.

Los economistas previeron en su reporte que también podría haber miembros del comité que voten a favor de no recortar más la tasa clave este año.

"Como suele pasar, la conferencia de prensa del presidente (de la Fed, Jerome) Powell tendrá un mayor impacto en los mercados que la decisión o el comunicado que la acompaña. (...) Ante la falta de nuevos datos oficiales, salvo el de la inflación, eso significará que Powell enfatizará un enfoque de 'esperar para ver qué sucede'", agregaron los economistas en su reporte.

