Suspenderán informes clave de inflación y empleo mientras haya un cierre del gobierno

La oficina a cargo de los informes clave de inflación y empleo de Estados Unidos suspenderá su divulgación mientras haya un cierre del gobierno, mostró su plan para un potencial cese temporal de operaciones.

Esto significa que existe un riesgo alto de que no se sepan estas cifras clave en momentos en que la Reserva Federal (Fed) y economistas siguen de cerca la desaceleración en la creación de puestos de trabajo y el riesgo de un repunte más fuerte de la inflación a causa de los aranceles.

PUBLICIDAD

Faltando apenas horas para que llegue el plazo en el que se supone que el Congreso hubiese aprobado siquiera un financiamiento de corto plazo para el gobierno federal, los republicanos y demócratas mantienen posturas distantes.

El encuentro del lunes con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca concluyó sin un pacto y fue seguido de dichos falsos del mandatario respecto a que los demócratas exigen seguro de salud para los inmigrantes indocumentados. Incluso compartió un video adulterado, un deepkafe hecho con inteligencia artificial, en el que se ve al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, supuestamente diciendo que exigen cobertura médica para los inmigrantes indocumentados para que ellos luego voten por el Partido Demócrata en unas elecciones, otra narrativa falsa que Trump ha empujado desde hace tiempo.

Ante in inminente cierre parcial del gobierno federal, las agencias y departamentos delinearon planes sobre sus operaciones en ese eventual escenario. El Departamento de Trabajo fue uno de ellos. Bajo ese departamento está la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que difunde los reportes sobre inflación, empleo y otros indicadores económicos.

El plan del Departamento de Trabajo contempla que, durante el potencial cierre parcial del gobierno, solo uno de sus 2,055 funcionarios seguirá laborando.

"BLS suspenderá todas sus operaciones", se lee en el documento. "Los datos económicos con divulgación programada no serán publicados durante el cierre", agrega.

Ello signifca que, si se concreta el cierre esta medianoche, no sería revelado este viernes el informe sobre la situación del mercado laboral. Y que si el cierre se prolonga es probable que tampoco se publique el informe sobre la inflación el 15 de octubre.

PUBLICIDAD

Una suspensión temporal de datos económicos en un momento sensible

No poder evaluar las más recientes cifras del empleo y la inflación supondría un dolor de cabeza para la Reserva Federal (Fed). El banco central tiene previsto reunirse el 28 y 29 de octubre para decidir si recorta otra vez su tasa clave de interés, tras haberla reducido en un cuarto de punto porcentual por primera vez este año en su encuentro de septiembre.

La Fed actualmente analiza con cuidado si amerita rebajar más la tasa referencial para apoyar la creación de empleos, o si la mantiene en el nivel de entre 4% y 4.25% para evitar un alza de precios que todavía no habrían reflejado del todo el impacto de los aranceles de Trump. Si se decanta por lo segundo es entonces probable que Trump vuelva a la carga con su presión para que recorte la tasa de interés.

"En el corto plazo, los riesgos inflacionarios apuntan al alza y los riesgos sobre el empleo a la baja, es una situación desafiante", dijo el jefe de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa más reciente del banco.

La Fed tiene lo que se conoce como un doble mandato por parte del Congreso. Uno es mantener a raya la inflación. El otro es lograr el máximo empleo posible sin apuntalar demasiado los precios. Y precisamente esos son los dos informes que el banco no tendría a la mano cuando se reúna en octubre.

Aunque de forma indirecta, ocasionado por el potencial cierre del gobierno, un 'apagón' temporal de datos económicos clave sumaría otro inconveniente a los que ha habido este año.

Molesto por revisiones significativas a las cifras sobre la generación de puestos de trabajo, Trump despidió a fines de julio de forma fulminante a la encargada de la oficina de estadísticas, una movida inusual que generó preocupación por lo que hasta ahora han sido datos confiables del gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

El mandatario también tiene ante la Corte Suprema una batalla con una gobernadora de la Fed, Lisa Cook. La quiere sacar antes de tiempo alegando que existe "causa" para hacerlo por una denuncia, de la cual no ha habido una acusación penal formal, de que incurrió en un presunto fraude hipotecario al comprar dos propiedades en corto tiempo y catalogarlas a las dos como 'residencias principales' en los procesos bancarios con el fin de lograr mejores términos de financiamiento.

Mira también: