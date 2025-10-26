Los cheques del Seguro Social subirán en 2026, pero no compensarán el alza de costos clave

Video Los beneficios mensuales del Seguro Social aumentarán en 2026. Esto es lo que debes saber

Los cheques mensuales del Seguro Social subirán 2.8% o cerca de $56 el próximo año tras el ajuste anunciado con demora por la Administración del Seguro Social (SSA) en medio el cierre parcial del gobierno federal. Si bien el alza fue calculada tomando en cuenta la cifra de inflación, no compensará del todo la escalada de los costos en sectores clave para las personas mayores jubiladas.

Para calcular cuánto suben los cheques (lo que se conoce como COLA o ajuste en el costo de vida), la SSA utiliza como referencia un índice de precios que en específico mide los cambios en los precios de bienes y servicios en zonas urbanas.

El reporte de inflación más reciente, divulgado el viernes pasado, mostró por ejemplo que los costos en el sector de los servicios médicos subieron 3.9% en los últimos 12 meses hasta septiembre. Asimismo, el clave rubro que mira los alquileres reflejó un avance de 3.6% en ese mismo lapso.

Asimismo, los precios de los alimentos escalaron 3.1% entre septiembre de 2024 y septiembre de este año, mostraron los datos del gobierno. Los costos de la electricidad se empinaron un fuerte 5.1% en ese lapso y los del gas 11.7%.

El disloque entre al ajuste que se hace anualmente a los cheques del Seguro Social y cuánto más pagan realmente las personas mayores por cuestiones básicas en Estados Unidos fue puesto de relieve previamente por la asociación The Senior Citizens League.

"Si bien (los jubilados) acogerán un ajuste (COLA) más alto porque ello elevará sus beneficios mensuales, muchos quedarán decepcionados. Análisis de The Senior Citizens League muestran que muchos adultos mayores consideran que el COLA no captura adecuadamente lo que experimentan con la inflación", afirmó hace unos meses en un comunicado Shannon Benton, directora ejecutiva de la organización.

También halló que 11.2 millones de asultos mayores deben viajar al menos media hora para obtener servicios médicos, y que 18.4 millones debe trasladarse ese mismo lapso para encontrar actividades que les entretengan.

Piden evaluar otras formas de calcular los ajustes a los cheques del Seguro Social

Un estudio previo, The Senior Citizens League encontró que las personas sienten que sus cheques del Seguro Social no han subido lo suficiente y que la inflación ha sido más alta que lo calculado por el gobierno. Consideró entonces que la SSA debería usar un índice de precios que ponga la lupa en los precios de bienes y servicios de mayor uso por las personas retiradas.

"Los hallazgos nos muestran lo que los adultos mayores nos han dicho por años: los cheques del Seguro Social no mantienen el ritmo de la inflación. Si cuatro de cada cinco adultos mayores piensan que la inflación fue mayor que la reportada por el gobierno en 2024, tal vez deberíamos dejar de cuestionar sus experiencias y comenzar a cuestionar por qué el ajuste (COLA) está fallando en medirlas" adecuadamente Benton en ese reporte.

El Seguro Social es un programa que paga cerca de $1.4 billones (trillion en inglés) a más de 71 millones de personas cada año, incluyendo personas con una discapacidad y recursos económicos bajos.

Es financiado con los impuestos. El gobierno utiliza los impuestos que pagan los trabajadores para pagarle entonces a las personas que se retiraron, que padecen una discapacidad, los sobrevivientes de trabajadores fallecidos y dependientes de los beneficiarios.

El dinero que no se usa va a un fideicomiso del Seguro Social. Entonces el dinero de ese fideicomiso junto con las contribuciones que siguen haciendo los trabajadores es el 'pote' con el que se pagarán las jubilaciones futuras.

El Seguro Social, en aprietos para pagar todos los beneficios en los próximos años

Hace tiempo se habla de potenciales problemas con el financiamiento del Seguro Social, mayormente a causa de cambios demográficos. Esto porque ha caído la tasa de natalidad y menos personas se suman a la fuerza laboral, lo que lleva a que entre menos dinero a las arcas del Seguro Social. Todo esto mientras se retiran más de los llamados baby boomers.

Un informe reciente mostró que las fechas en las que los fondos fiduciarios de Medicare y del Seguro Social se quedarían sin fondos suficientes llegará antes de lo anticipado previamente. Esto ante el alza de los costos de la atención médica y de la puesta en marcha de una legislación que toca desde hace unos meses los beneficios del Seguro Social de millones de personas.

Según el informe, si el Congreso no actúa, habrá recortes automáticos del 23% en los cheques del Seguro Social y del 11% en las prestaciones hospitalarias de Medicare en los próximos años.

Los fondos fiduciarios del Seguro Social en específico no podrán pagar la totalidad de los beneficios a partir de 2034, en lugar de la estimación del año pasado de 2035. Después de esa fecha, el Seguro Social solo podría pagar el 81% de las prestaciones.

