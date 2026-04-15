Pensiones Prevén bajo aumento en pensiones de Estados Unidos para 2027; alertan que no alcanza La Liga de Ciudadanos Mayores (TSCL) anticipa que el incremento para 2027 sería de apenas 2.8%, el mismo nivel aplicado en 2026, el cual ya había sido calificado como insuficiente

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Una nueva estimación sobre el Ajuste por Costo de Vida (COLA) de la Seguridad Social en Estados Unidos encendió alertas entre especialistas. La Liga de Ciudadanos Mayores (TSCL) anticipa que el incremento para 2027 sería de apenas 2.8%, el mismo nivel aplicado en 2026, el cual ya había sido calificado como insuficiente.

El COLA (Cost of Living Adjustment) es el incremento anual que aplica el gobierno estadounidense a los pagos de la Seguridad Social —principalmente pensiones de jubilados— para que no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

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La organización advierte que este ajuste podría no compensar el encarecimiento de productos básicos, en un contexto donde los adultos mayores perciben ingresos que rondan solo el 58% de los de la población en edad laboral. Su directora ejecutiva, Shannon Benton, subrayó que la preocupación es generalizada, sobre todo ante factores como el alza en los precios del petróleo y la percepción de una economía débil.

TSCL explicó que sus proyecciones se basan en los mismos indicadores que utiliza la Administración del Seguro Social, particularmente el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos (IPC-W). Sin embargo, insiste en que esta métrica no refleja adecuadamente los gastos reales de las personas mayores, como medicamentos, vivienda y alimentos.

Por ello, el grupo ha impulsado que el cálculo se haga con base en el Índice de Precios al Consumidor para Personas Mayores (IPC-E), enfocado en mayores de 62 años, o mediante un modelo alternativo llamado "CPI Best", que consideraría el mayor valor entre el IPC-W, el IPC-E o un aumento mínimo del 3%.

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Adultos mayores, insatisfechos con sus beneficios

De acuerdo con una encuesta citada por la organización, solo el 10% de los adultos mayores se declaró conforme con sus pagos mensuales. La mayoría señaló que los ajustes por costo de vida no reflejan la inflación real, lo que ha deteriorado su poder adquisitivo y su capacidad para cubrir gastos esenciales.

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Además del bajo crecimiento del COLA, TSCL advirtió sobre otra amenaza: la propuesta de imponer un límite a las prestaciones. En marzo, el Comité para un Presupuesto Federal Responsable planteó establecer un tope de seis cifras para parejas jubiladas con mayores ingresos.

Aunque inicialmente afectaría a un grupo reducido a partir de 2026, con el tiempo podría impactar a un número creciente de beneficiarios. La organización criticó que el plan no garantiza que ese límite aumente conforme crece la economía, lo que podría mantenerlo congelado durante décadas.

Frente a este panorama, TSCL aseguró que muchos ciudadanos prefieren soluciones que refuercen la viabilidad del sistema sin reducir prestaciones, como eliminar el límite a las contribuciones de los trabajadores con mayores ingresos.