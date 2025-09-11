La inflación aumenta más de lo esperado en agosto impulsada por aranceles de Trump

La inflación en agosto creció hasta 2.9% en su tasa anualizada, revelando una aceleración en la velocidad de los aumentos de precios, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo.

El mes pasado, el índice de precios creció 0.4%, duplicando la tasa de aumento registrada en julio, que había sido de 0.2%.

Los precios de la vivienda fueron el principal factor de incrementos de precios durante agosto, afirmó el Buro de Estadísticas Laborales (BLS), la agencia del Departamento de Trabajo a cargo de los números de la inflación.

La estadística indica que la vivienda, tanto para propietarios como para quienes rentan, tuvo un alza de 0.4%, lo que significó que fuese "el factor más importante en el aumento mensual de todos los artículos", según el Buró.

El costo de los alimentos también incidió en la inflación, registrando un incremento de 0.5% en el mes y 3.2% durante los últimos 12 meses.

Y el índice inflacionario subyacente, que excluye la volatilidad de alimentos y energía, avanzó 0.3% en agosto y 3.1% en los últimos 12 meses, reflejando presiones persistentes en vivienda, seguros de vehículos y autos usados.

Estos resultados del índice de precios están aún lejos de la meta de la Reserva Federal, fijada en una inflación anualizada de 2%.

El banco central se reunirá la semana que viene para tomar una decisión sobre sus tasas de interés, con la expectativa de si decidirán un recorte para estimular la economía y el empleo, o si se mantendrá la cautela ante presiones inflacionarias, como las de los aranceles comerciales impuestos por el presidente Trump, algo que los gobernadores de la Fed ya han mencionado en sus análisis sobre el comportamiento de la economía.

En junio, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que “habrá algo de inflación derivada de los aranceles”, al ser cuestionado por los miembros del Comité Bancario del Senado. “Aún no, pero (la habrá) a lo largo de los próximos meses”.

Powell ha sido duramente criticado por Trump por su posición de cautela ante una rebaja de tasas que podría incentivar la inflación.

Pero datos publicados el miércoles sugieren que los precios al por mayor se están enfriando. Y los economistas también señalaron que una medida separada de la inflación que la Fed prefiere, que se publicará en unas dos semanas, debería ser inferior a las cifras del jueves y pintar un panorama más benigno de los precios.

Los inversores de Wall Street creen que hay un 85% de probabilidades de que la Reserva Federal recorte los tipos dos veces más, según los precios de los futuros registrados por CME Fedwatch.

"La inflación al consumo se situó ligeramente por encima de las previsiones, pero no lo suficientemente alta como para evitar que la Reserva Federal empiece a recortar los tipos la semana que viene", declaró Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, reseñado por AP.

"El mercado laboral está perdiendo fuelle y refuerza que la Fed tiene que empezar a recortar los tipos la semana que viene y que será el inicio de una serie de reducciones de tipos", dijo el analista.

