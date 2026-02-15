Ice Profesor de Chicago lanza frase en apoyo a ICE y pierde su trabajo tras duras críticas Un profesor generó indignación en una comunidad de Chicago, luego de que en sus redes sociales expresó la frase "Go ICE", lo que provocó que fuera suspendido y revisado por autoridades educativas en una comunidad compuesta mayoritariamente por hispanos.

Un profesor de educación física del área de Chicago perdió su empleo tras publicar un comentario en redes sociales en apoyo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que generó una fuerte polémica en la comunidad escolar.

De acuerdo con New York Post, James Heidorn, quien trabajó por 14 años como maestro en Gary Elementary School en West Chicago, fue suspendido y posteriormente forzado a renunciar después de que un comentario en Facebook desencadenara una ola de críticas, en una comunidad mayoritariamente hispana.

En enero pasado, Heidorn publicó la frase “Go ICE” (“Adelante ICE”), en apoyo a la agencia federal de inmigración, lo que provocó indignación en el distrito.

Su comentario surgió en respuesta a una noticia sobre la cooperación entre la policía local y autoridades migratorias, pero rápidamente se viralizó y fue compartido por activistas críticos del maestro.

Funcionarios del distrito escolar y autoridades locales calificaron las palabras de Heidorn como “ofensivas” y preocupantes para la seguridad emocional de los estudiantes, lo que intensificó las protestas de padres y vecinos.

El alcalde de West Chicago, Daniel Bovey, y la senadora estatal Karina Villa expresaron públicamente su desaprobación por la publicación, lo que aumentó la presión política sobre la institución educativa.

Profesor renunció tras polémica

Antes de que concluyera una investigación interna, Heidorn renunció a su puesto. Aunque inicialmente intentó regresar tras una audiencia con recursos humanos, finalmente dejó la escuela ante la intensificación de las críticas.

Verlo todo trastocado por dos simples palabras, ‘Vamos ICE’, donde expresé mi apoyo personal a las fuerzas del orden, fue un duro golpe para mi carrera James Heidorn, profesor en West Chicago

Algunos miembros de la comunidad han mostrado respaldo al profesor y han iniciado incluso campañas de apoyo financiero, destacando su dedicación con los estudiantes a lo largo de los años.

Tensión por las redadas de ICE

El conflicto ocurre en un momento tenso en Estados Unidos debido a las redadas y acciones de la agencia federal ICE en comunidades inmigrantes. Las políticas de inmigración y la cooperación entre autoridades locales y federales han generado debate donde familias y organizaciones comunitarias exigen mayor protección.

Debido a ello, el comentario del profesor a la agencia ICE surge en medio de un clima social polarizado, donde incluso pequeñas expresiones pueden ser interpretadas como apoyo a políticas que afectan directamente a familias inmigrantes, que son blanco de detenciones arbitrarias y casos extremos, uso excesivo de la fuerza, que han resultado en la muerte de más de 30 personas indocumentadas en centros de detención.

