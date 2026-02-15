Ice

Profesor de Chicago lanza frase en apoyo a ICE y pierde su trabajo tras duras críticas

Un profesor generó indignación en una comunidad de Chicago, luego de que en sus redes sociales expresó la frase "Go ICE", lo que provocó que fuera suspendido y revisado por autoridades educativas en una comunidad compuesta mayoritariamente por hispanos.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
add
Síguenos en Google
Video Muerte de Ofelia Torres sacude a inmigrantes en Chicago y EEUU

Un profesor de educación física del área de Chicago perdió su empleo tras publicar un comentario en redes sociales en apoyo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que generó una fuerte polémica en la comunidad escolar.

De acuerdo con New York Post, James Heidorn, quien trabajó por 14 años como maestro en Gary Elementary School en West Chicago, fue suspendido y posteriormente forzado a renunciar después de que un comentario en Facebook desencadenara una ola de críticas, en una comunidad mayoritariamente hispana.

Imagen Foto: West Chicago Elementary School District 33

En enero pasado, Heidorn publicó la frase “Go ICE” (“Adelante ICE”), en apoyo a la agencia federal de inmigración, lo que provocó indignación en el distrito.

PUBLICIDAD

Su comentario surgió en respuesta a una noticia sobre la cooperación entre la policía local y autoridades migratorias, pero rápidamente se viralizó y fue compartido por activistas críticos del maestro.

Más sobre Ice

Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando?
2 mins

Nuevo cierre parcial de gobierno: DHS se queda sin fondos; ¿ICE seguirá operando?

Estados Unidos
Redadas de ICE: Los factores que te ponen bajo la mira de ICE, CBP o agentes federales
3 mins

Redadas de ICE: Los factores que te ponen bajo la mira de ICE, CBP o agentes federales

Estados Unidos
Líder de la minoría en el Senado pide que el ICE siga las mismas normas que agencias de justicia
2 mins

Líder de la minoría en el Senado pide que el ICE siga las mismas normas que agencias de justicia

Estados Unidos
¿Bad Bunny hizo referencia a su discurso contra ICE? Esto pasó en el medio tiempo del Superbowl 2026
2 mins

¿Bad Bunny hizo referencia a su discurso contra ICE? Esto pasó en el medio tiempo del Superbowl 2026

Estados Unidos
"ICE OUT": Activistas entregan toallas en protesta durante el Super Bowl LX
2 mins

"ICE OUT": Activistas entregan toallas en protesta durante el Super Bowl LX

Estados Unidos
Fiscalía frena recolección de evidencias tras muerte de Renee Good a manos de agente de ICE
2 mins

Fiscalía frena recolección de evidencias tras muerte de Renee Good a manos de agente de ICE

Estados Unidos
DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE
1 mins

DHS busca deportar a Liam Conejo, niño ecuatoriano de 5 años que fue detenido por el ICE

Estados Unidos
Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias
1 mins

Influencer brasileño que defendía a Trump es detenido por el ICE: esto decía de las redadas migratorias

Estados Unidos
Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS
2 mins

Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS

Estados Unidos
¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado
2 mins

¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado

Estados Unidos

Funcionarios del distrito escolar y autoridades locales calificaron las palabras de Heidorn como “ofensivas” y preocupantes para la seguridad emocional de los estudiantes, lo que intensificó las protestas de padres y vecinos.

El alcalde de West Chicago, Daniel Bovey, y la senadora estatal Karina Villa expresaron públicamente su desaprobación por la publicación, lo que aumentó la presión política sobre la institución educativa.

Profesor renunció tras polémica

Antes de que concluyera una investigación interna, Heidorn renunció a su puesto. Aunque inicialmente intentó regresar tras una audiencia con recursos humanos, finalmente dejó la escuela ante la intensificación de las críticas.

Verlo todo trastocado por dos simples palabras, ‘Vamos ICE’, donde expresé mi apoyo personal a las fuerzas del orden, fue un duro golpe para mi carrera
James Heidorn, profesor en West Chicago

Algunos miembros de la comunidad han mostrado respaldo al profesor y han iniciado incluso campañas de apoyo financiero, destacando su dedicación con los estudiantes a lo largo de los años.

Tensión por las redadas de ICE

El conflicto ocurre en un momento tenso en Estados Unidos debido a las redadas y acciones de la agencia federal ICE en comunidades inmigrantes. Las políticas de inmigración y la cooperación entre autoridades locales y federales han generado debate donde familias y organizaciones comunitarias exigen mayor protección.

PUBLICIDAD

Debido a ello, el comentario del profesor a la agencia ICE surge en medio de un clima social polarizado, donde incluso pequeñas expresiones pueden ser interpretadas como apoyo a políticas que afectan directamente a familias inmigrantes, que son blanco de detenciones arbitrarias y casos extremos, uso excesivo de la fuerza, que han resultado en la muerte de más de 30 personas indocumentadas en centros de detención.

TLS

Mira también:

Relacionados:
IceHispanosRedadas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX