Robert F. Kennedy Trump nomina a Erica Schwartz para liderar los CDC: ¿Quién es? Durante el primer mandato del presidente, Schwartz se desempeñó como subdirectora general de sanidad y tuvo un papel fundamental en la respuesta estadounidense a la pandemia de COVID-19, durante ese periodo.

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El presidente Donald Trump nominó este jueves 16 de abril de 2026 a Erica Schwartz para ser la próxima directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC), cargo para el que deberá ser confirmada por el Senado.

A través de Truth Social, el presidente anunció la nominación de Schwartz, exoficial de la Guardia Costera y funcionaria de salud pública, a quien describió como “talentosa” y “una estrella”.

Me complace anunciar la nueva dirección de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Es un honor para mí nombrar a la increíblemente talentosa Dra. Erica Schwartz, MD, JD, MPH, como mi Directora de los CDC. ES UN ESTRELLA Donald Trump, presidente de EEUU

Durante el primer mandato del presidente, Schwartz se desempeñó como subdirectora general de sanidad y tuvo un papel fundamental en la respuesta estadounidense a la pandemia de COVID-19, durante ese periodo.

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Con su nominación la administración de Donald Trump pone fin a una búsqueda de varios meses para encontrar a un director permanente de la agencia de salud que ha estado envuelta en tensiones debido a la ola de despidos y las medidas del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., que han ralentizado las investigaciones sobre las vacunas.

¿Quién es Erica Schwartz?

Erica Schwartz cuenta con el rango de Contralmirante de la Guardia Costera. Entre 2019 y 2021 se desempeñó como subdirectora General de Sanidad.

Su trayectoria de más de dos décadas abarca roles críticos en la Armada, el Cuerpo de Oficiales del Servicio de Salud Pública y la Guardia Costera, consolidándose como una líder veterana en la gestión de crisis sanitarias y operaciones federales.

Schwartz es médica por la Universidad de Brown, donde también se licenció en ingeniería biomédica, además cuenta con una maestría en salud pública de la Uniformed Services University of the Health Sciences y un título en derecho por la Universidad de Maryland.

Esta combinación de conocimientos técnicos, legales y clínicos es fundamental para navegar la compleja burocracia de las agencias federales de salud en la actualidad.

La nominación de Schwartz ocurre en un momento de transición crítica para los CDC, tras la salida de Jay Bhattacharya, quien ocupó la dirección interina hasta que su mandato expiró bajo la Ley de Vacantes.

Su llegada a los Centros CDC buscaría estabilizar una agencia que se encuentra bajo presión para reevaluar sus protocolos de investigación y las normativas sobre vacunas.