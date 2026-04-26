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El atacante dejó escritos que detallaban un plan contra funcionarios de Trump en la cena de la Casa Blanca

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California, habría planeado el ataque con antelación, según las primeras investigaciones; autoridades federales señalaron que el individuo viajó en tren hasta Washington y se alojó en el hotel donde se desarrollaba la gala

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Por:N+ Univision
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Video ¿Fue correcta la reacción del Servicio Secreto en Cena Corresponsales de la Casa Blanca?

Momentos de tensión y confusión marcaron la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, luego de que un hombre armado irrumpiera en el salón principal del evento, provocando una rápida reacción de las fuerzas de seguridad y la evacuación del presidente Donald Trump.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y originario de California, habría planeado el ataque con antelación, según las primeras investigaciones; autoridades federales señalaron que el individuo viajó en tren hasta Washington y se alojó en el hotel donde se desarrollaba la gala. Se prevé que enfrente múltiples cargos penales tras su detención.

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Señales de alerta antes del ataque

De acuerdo con información revelada por el mandatario, familiares del agresor habían advertido a la policía en Connecticut sobre conductas preocupantes antes del incidente. Además, el análisis de sus dispositivos electrónicos y escritos personales sugiere que tenía la intención de agredir a funcionarios gubernamentales presentes en la cena.

El hombre portaba dos armas de fuego adquiridas en años recientes. Aunque logró superar las barricadas de seguridad, fue interceptado por agentes del Servicio Secreto en medio de un forcejeo. Durante el enfrentamiento, uno de los agentes recibió un disparo que fue contenido por su chaleco antibalas, por lo que se reporta fuera de peligro.

Evacuación de Trump marca momento crítico

El ataque ocurrió apenas minutos después de iniciado el evento, desatando escenas de pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio debajo de las mesas. La rápida intervención de las autoridades permitió controlar la situación, mientras el presidente era escoltado fuera del recinto.

En el exterior, la presencia de fuerzas de seguridad y sobrevuelos de helicópteros reforzaron el operativo. Aunque se intentó continuar con la velada, finalmente fue cancelada y será reprogramada.

Tras lo ocurrido, Trump calificó el hecho como otro intento en su contra y emitió un llamado a la unidad, señalando la creciente violencia como una preocupación urgente. El sospechoso permanece bajo custodia y está siendo evaluado médicamente.

Video ¿Cómo pasó el sospechoso el primer filtro de seguridad en la Cena de Corresponsales?
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