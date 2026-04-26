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ICE vuelve a detener a familia egipcia pese a orden judicial de liberación

Una familia egipcia con cinco menores fue detenida nuevamente por ICE días después de que un juez ordenara su liberación, en medio de un proceso acelerado de deportación que su defensa califica como ilegal.

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Por:N+ Univision
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Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvieron a detener a una familia egipcia que había permanecido casi un año bajo custodia, apenas dos días después de que un juez federal en Texas ordenara su liberación, y ahora se encuentran en proceso de expulsarla del país, informaron este sábado sus representantes legales.

"Detenidos nuevamente en el primer control de ICE, la deportación es inminente, se presentaron mociones de emergencia", indicó el equipo jurídico que defiende a Hayam El-Gamal y a sus cinco hijos, cuyas edades oscilan entre los 5 y 18 años.

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Posteriormente, los abogados detallaron en un comunicado que la familia había regresado a su domicilio en Colorado cuando fue arrestada por agentes federales, quienes la trasladaron en avión con escala prevista en el aeropuerto Willow Run, en Detroit, antes de sacarla de Estados Unidos hacia un destino no revelado.

Ante esta situación, la defensa presentó recursos de emergencia tanto en el Distrito Oeste de Texas como ante el Quinto Circuito, además de interponer una nueva petición de hábeas corpus en Colorado. Según argumentaron, "el intento de deportar a la familia El Gamal viola una orden judicial federal y debe detenerse de inmediato".

Los El Gamal habían sido detenidos en junio del año pasado y enviados al centro de detención de Dilley, el único en el país destinado a familias migrantes, tras señalamientos contra el exesposo de Hayam El-Gamal como presunto autor de un ataque contra una manifestación proisraelí en Colorado.

Ese mismo día, el presidente Donald Trump reaccionó al caso en redes sociales, donde afirmó que "podrían ser deportados tan pronto como esta noche" y se refirió a ellos como "seis boletos sin retorno para la esposa de Mohamed y sus cinco hijos".

De acuerdo con datos citados por congresistas, en el último año más de 6,200 menores han sido recluidos en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

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