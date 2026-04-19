Noticias Así fue el tiroteo de Luisiana que dejó a 8 menores muertos De acuerdo con The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern, este se ha convertido en el tiroteo más masivo en Estados Unidos desde el 2024

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Este domingo 19 de abril, un hecho violento se llevó a cabo en Shreveport, Luisiana, en el cual 10 personas fueron heridas por balas, y 8 menores perdieron la vida.

Según el jefe de policía, Wayne Smith, debido a la complejidad de la escena del crimen, la cual tiene 4 ubicaciones, se les ha dificultado dar inicio a la investigación. A continuación te contamos lo que se sabe hasta ahora.

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¿Cómo sucedió?

Todo ocurrió a las 6 de la mañana, en la cuadra 300 de la calle 79 Oeste. Cuando el agresor abrió fuego a 10 personas, se cree que algunos de ellos eran sus familiares y que lo ocurrido se debió a una disputa familiar.

Luego de cometer el delito, se fue del lugar de los hechos y robó un carro en la esquina de Lynnwood y West 79th. Los agentes de policía de Shreveport lo persiguieron hasta que consiguieron situarse detrás de él. Ya que no se detenía, decidieron dispararle a la altura de la parroquia de Bossier, lo cual provocó su muerte instantánea. Se presume que fue la única persona responsable de lo ocurrido.

El portavoz de la policía de Shreveport informó que darán el nombre del presunto pistolero una vez que el departamento notifique a las familias de las víctimas.

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Finalmente, la policía estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport pidió a sus detectives que investiguen lo ocurrido e indicaron que ningún policía resultó herido tras la persecución. Además, le pidieron a la población que, si contaban con imágenes o videos referentes al caso, se las proporcionaran para esclarecer el mismo.

Este es el tiroteo más masivo en EEUU desde 2024

De acuerdo con The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern, este se ha convertido en el tiroteo más masivo en Estados Unidos desde que ocho personas murieron en un suburbio de Chicago en el 2024.

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El portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, informó que es una escena extensa y distinta a cualquiera que hayan visto antes.

"Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido", sostuvo Tom Arceneaux, alcalde de Shreveport, Luisiana.

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