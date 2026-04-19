Noticias

Así fue el tiroteo de Luisiana que dejó a 8 menores muertos

De acuerdo con The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern, este se ha convertido en el tiroteo más masivo en Estados Unidos desde el 2024

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Balacera afuera de primaria en North Hills hiere a estudiante; sospechoso sigue prófugo

Este domingo 19 de abril, un hecho violento se llevó a cabo en Shreveport, Luisiana, en el cual 10 personas fueron heridas por balas, y 8 menores perdieron la vida.

Según el jefe de policía, Wayne Smith, debido a la complejidad de la escena del crimen, la cual tiene 4 ubicaciones, se les ha dificultado dar inicio a la investigación. A continuación te contamos lo que se sabe hasta ahora.

PUBLICIDAD

¿Cómo sucedió?

Todo ocurrió a las 6 de la mañana, en la cuadra 300 de la calle 79 Oeste. Cuando el agresor abrió fuego a 10 personas, se cree que algunos de ellos eran sus familiares y que lo ocurrido se debió a una disputa familiar.

Más sobre Noticias

Nunca hay dinero para las escuelas y la salud, pero siempre hay suficiente para bombas y armas. James Talarico critica la guerra | Esta Semana, episodio 7
5 mins

Nunca hay dinero para las escuelas y la salud, pero siempre hay suficiente para bombas y armas. James Talarico critica la guerra | Esta Semana, episodio 7

Estados Unidos
Ocho niños mueren en un episodio de violencia doméstica en Luisiana; sospechoso abatido por la policía
2 mins

Ocho niños mueren en un episodio de violencia doméstica en Luisiana; sospechoso abatido por la policía

Estados Unidos
Tiroteo en la Universidad de Iowa deja al menos tres alumnos heridos durante los disturbios
1 mins

Tiroteo en la Universidad de Iowa deja al menos tres alumnos heridos durante los disturbios

Estados Unidos
Chaleco salvavidas del Titanic se vende por más de 900,000 dólares en subasta
2 mins

Chaleco salvavidas del Titanic se vende por más de 900,000 dólares en subasta

Estados Unidos
Qué hacer si vas a viajar pronto: consejos para evitar tarifas más altas en vuelos por alza del combustible
8 mins

Qué hacer si vas a viajar pronto: consejos para evitar tarifas más altas en vuelos por alza del combustible

Estados Unidos
Protesta masiva por beagles en Wisconsin termina con enfrentamientos, uso de gas pimienta y arrestos
2 mins

Protesta masiva por beagles en Wisconsin termina con enfrentamientos, uso de gas pimienta y arrestos

Estados Unidos
El océano Atlántico pierde fuerza: científicos advierten un posible colapso de su sistema de corrientes
2 mins

El océano Atlántico pierde fuerza: científicos advierten un posible colapso de su sistema de corrientes

Estados Unidos
Donald Trump firma decreto para acelerar estudios de drogas psicodélicas como la ibogaína
2 mins

Donald Trump firma decreto para acelerar estudios de drogas psicodélicas como la ibogaína

Estados Unidos
Frente frío avanza sobre Ohio, Indiana, Illinois y Pensilvania con tormentas, lluvias intensas y descenso de temperaturas
2 mins

Frente frío avanza sobre Ohio, Indiana, Illinois y Pensilvania con tormentas, lluvias intensas y descenso de temperaturas

Estados Unidos
Abogados de Trump están en conversaciones con el IRS para resolver la demanda de 10 mil millones de dólares del presidente
2 mins

Abogados de Trump están en conversaciones con el IRS para resolver la demanda de 10 mil millones de dólares del presidente

Estados Unidos

Luego de cometer el delito, se fue del lugar de los hechos y robó un carro en la esquina de Lynnwood y West 79th. Los agentes de policía de Shreveport lo persiguieron hasta que consiguieron situarse detrás de él. Ya que no se detenía, decidieron dispararle a la altura de la parroquia de Bossier, lo cual provocó su muerte instantánea. Se presume que fue la única persona responsable de lo ocurrido.

El portavoz de la policía de Shreveport informó que darán el nombre del presunto pistolero una vez que el departamento notifique a las familias de las víctimas.

Video Auto embiste desfile en Louisiana y deja al menos 15 heridos

Finalmente, la policía estatal de Luisiana informó que la policía de Shreveport pidió a sus detectives que investiguen lo ocurrido e indicaron que ningún policía resultó herido tras la persecución. Además, le pidieron a la población que, si contaban con imágenes o videos referentes al caso, se las proporcionaran para esclarecer el mismo.

Este es el tiroteo más masivo en EEUU desde 2024

De acuerdo con The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern, este se ha convertido en el tiroteo más masivo en Estados Unidos desde que ocho personas murieron en un suburbio de Chicago en el 2024.

PUBLICIDAD

El portavoz de la policía de Shreveport, Chris Bordelon, informó que es una escena extensa y distinta a cualquiera que hayan visto antes.

"Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido", sostuvo Tom Arceneaux, alcalde de Shreveport, Luisiana.

Video Policía de Dallas evita tragedia en parque con 400 estudiantes reunidos

ALM

Relacionados:
Noticiastiroteo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
El roomie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX