Senado de EE.UU. Senado aprueba plan presupuestario para ICE y Patrulla Fronteriza para reabrir Seguridad Nacional El Senado de Estados Unidos dio los primeros pasos en un nuevo esfuerzo por reabrir el Departamento de Seguridad Nacional a primera hora del jueves, al votar a favor de un plan presupuestario que financiará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza pese a las objeciones demócratas y enviarlo a la Cámara de Representantes

Video 'ICEwatch', el mapa interactivo que muestra casi 700 redadas de ICE desde 2013

Todo el DHS lleva cerrado desde mediados de febrero, cuando los demócratas exigían cambios de política tras los tiroteos mortales de dos manifestantes a manos de agentes federales. Los republicanos ahora intentan financiar a las dos agencias mediante el proceso complicado y lento llamado conciliación presupuestaria, una maniobra que también utilizaron el año pasado para aprobar el paquete del presidente Donald Trump de recortes de impuestos y de gasto sin votos demócratas.

“Tenemos por delante un proceso de varios pasos, pero al final los republicanos habrán ayudado a garantizar que las fronteras de Estados Unidos sean seguras y habrán impedido que los demócratas retiren fondos a estas agencias importantes”, afirmó el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur.

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El proceso presupuestario solo requiere una mayoría simple en el Senado, al eludir las reglas del filibusterismo que obligan a los republicanos a conseguir 60 votos en la mayoría de los proyectos de ley cuando solo tienen 53 escaños. Pero también conlleva un mayor escrutinio por parte de la parlamentaria del Senado —encargada de cuestiones de procedimiento— y una larga serie, sin un final definido, de votaciones sobre enmiendas al inicio y al final del proceso.

El Senado celebró la primera serie de votaciones durante la noche, comenzando el miércoles por la tarde y extendiéndose hasta la madrugada del jueves. Los demócratas presentaron enmiendas para reducir los gastos de atención médica y otros costos, en un intento de contrastar con la estrategia de los republicanos en la campaña de Trump de redadas migratorias.

“En lugar de inyectar cientos de miles de millones de dólares al ICE y a la Patrulla Fronteriza, los republicanos deberían estar trabajando con los demócratas para reducir los costes directos”, afirmó el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York.

El Senado aprobó la resolución final por 50-48, poco después de las 3:30 de la madrugada.

Un esfuerzo prolongado para reabrir Seguridad Nacional

Una vez que la Cámara de Representantes apruebe el presupuesto marco y la parlamentaria del Senado lo avale, ambas cámaras podrán entonces avanzar para aprobar la medida.

El Senado ya ha votado de manera bipartidista para reabrir el resto del DHS, pero los líderes republicanos en la Cámara de Representantes dicen que no someterán ese proyecto a consideración hasta que el Senado muestre avances para financiar también al ICE y a la Patrulla Fronteriza.

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La resolución presupuestaria de 70.000 millones de dólares financiará a las dos agencias durante tres años, hasta el final del mandato de Trump. Thune y otros líderes del Partido Republicano señalan que esperan mantener el proyecto estrictamente centrado en el ICE y la Patrulla Fronteriza y llevarlo al escritorio de Trump en las próximas semanas, junto con el resto de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional que ya aprobó el Senado.

Pero eso podría resultar difícil, ya que muchos dentro del partido ven el proyecto presupuestario como la última oportunidad real de este año para promulgar sus prioridades. Republicanos tanto en el Senado como en la Cámara Baja han presionado para añadir otros puntos, incluido dinero para agricultores y el proyecto de ley de Trump sobre votación con prueba de ciudadanía, llamado SAVE America Act ("Ley SALVAR Estados Unidos").

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, frenó brevemente la serie de votaciones a última hora del miércoles, frustrado porque el proyecto no incluirá partes de la SAVE America Act u otra ley.

“Este es el último tren que sale de la estación”, dijo Kennedy, al pronosticar que no podrían aprobar otros proyectos de ley importantes antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre. Pero retiró sus objeciones y permitió que las votaciones continuaran.

Demócratas reclaman reformas en el ICE y la Patrulla Fronteriza tras los tiroteos

Los demócratas dicen que cualquier proyecto de financiación para el DHS debe imponer restricciones a las autoridades federales de inmigración, incluida una mejor identificación para los agentes federales y un mayor uso de órdenes judiciales, entre otras exigencias.

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Luego que agentes federales abatieron a tiros a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis en enero, Trump aceptó una solicitud demócrata para que el proyecto de ley de Seguridad Nacional se separara de una medida de gasto más amplia que se convirtió en ley. Pero las negociaciones bipartidistas no llegaron a nada, y la financiación del DHS expiró sin un acuerdo sobre cambios en las tácticas de redadas migratorias del gobierno de Trump.

El Senado aprobó en marzo, mediante votación por aclamación, la ley que separará al ICE y a la Patrulla Fronteriza y financiará el resto del DHS, incluida la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), al tiempo que las filas de seguridad se alargaban en algunos aeropuertos. Pero los republicanos en la Cámara de Representantes se negaron a considerarla, al sostener que no apoyarán ningún proyecto que no incluya dinero para la aplicación de las leyes migratorias.

Luego los congresistas se marcharon para un receso de dos semanas, dejando el asunto sin resolver. Trump ha utilizado decretos presidenciales para pagar mientras tanto algunos salarios del departamento, pero el futuro de esos cheques de pago es incierto.

Posibles obstáculos en Cámara de Representantes

Durante el receso, Thune y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunciaron que seguirán una estrategia de dos vías: aprobar el proyecto del Senado que incluye la mayor parte de la financiación del departamento por el trámite regular y usar el proyecto partidista para aprobar la financiación del ICE y de la CBP.

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Sin embargo, semanas después, Johnson aún no ha dicho cuándo abordará la Cámara de Representantes la propuesta del Senado que financiará el resto del DHS. Y no está claro si los miembros de su bancada republicana apoyarán el proyecto presupuestario acotado, ya que algunos republicanos de la Cámara Baja, como el senador Kennedy, han argumentado que deberían añadir otras prioridades a la ley.

Johnson dijo esta semana que el orden en que se tramiten los dos proyectos es importante. Los legisladores de la Cámara de Representantes no quieren ver financiado el resto del DHS sin el ICE y la Patrulla Fronteriza, señaló.

Pero Thune advirtió después de la votación del Senado que otras partes del Departamento de Seguridad Nacional podrían quedarse sin dinero antes que puedan terminar el sinuoso proceso presupuestario y financiar a esas dos agencias. Dijo que espera que la aprobación de la resolución presupuestaria sea una señal para la Cámara de Representantes de que “vamos a cumplir”.