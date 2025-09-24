El 'Club del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca': un trozo de Mar-a-Lago en Washington

Video Te contamos cómo será y cuánto costará el salón de baile que Trump quiere construir en la Casa Blanca

El nuevo club más exclusivo de Washington lo tiene todo: ministros del gabinete, un nuevo patio de piedra, comida de la cocina de la Casa Blanca e incluso una lista de reproducción seleccionada por el presidente Donald Trump.

Pero difícilmente encontrará un lugar en la lista de invitados. Hasta ahora, solo han entrado algunos aliados políticos del presidente, ejecutivos y funcionarios de su administración.

En la nueva versión de la Casa Blanca de Trump, el Jardín de las Rosas se ha convertido en el 'Rose Garden Club', con el césped frente al Despacho Oval transformado en una réplica, financiada con fondos públicos, del patio de Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente en Florida.

Trump estrenó el nombre durante su primera cena formal allí este mes y lo incluyó en su agenda oficial. Tenía previsto celebrar otro evento el miércoles por la noche.

Los presidentes siempre han usado las invitaciones a la Casa Blanca como una prestigiosa recompensa para amigos y seguidores, pero la nueva imagen que Trump le ha dado a este emblemático espacio es algo sin precedentes. Es un ejemplo más de cómo este multimillonario republicano replica su burbuja de lujo y exclusividad en el lugar más emblemático del gobierno del país.

Trump y sus espacios exclusivos

Durante su primer mandato, Trump tenía un hotel con su nombre en la Avenida Pennsylvania, a pocas cuadras de la Casa Blanca, donde solía cenar con frecuencia.

Pero la familia Trump vendió la propiedad durante el mandato del presidente Joe Biden, dejándolo sin un establecimiento propio en la ciudad durante su segundo mandato.

Ahora ya no necesita ir a ningún sitio para sentirse cómodo y, de hecho, ha pasado menos tiempo en su casa, ubicada en su campo de golf en el centro de Nueva Jersey, que durante el primer año de su primer mandato.

Para convertir el Jardín de las Rosas en su espacio personal, Trump pavimentó el césped y colocó mesas y sillas, con sombrillas de rayas amarillas y blancas, similares a las de Mar-a-Lago, en Palm Beach. También instaló un sistema de altavoces para reproducir su música favorita, como hace en Florida.

El proyecto costó unos 2 millones de dólares y fue financiado por el Trust for the National Mall, una organización sin ánimo de lucro que colabora con el Servicio de Parques Nacionales.

Los eventos en el nuevo patio de la Casa Blanca han sido hasta ahora de carácter oficial y forman parte de la larga tradición de recepciones presidenciales en la residencia oficial, con personal militar encargado de recibir a los invitados y la cocina preparando la comida.

Trump, que alcanzó la fama como ejecutivo inmobiliario en Nueva York y también dirigió casinos y hoteles, sigue disfrutando de ser anfitrión. A menudo elogia a sus invitados por su inteligencia y belleza, y disfruta reuniendo a las personas más poderosas del país.

¿Quién paga por los eventos en la Casa Blanca?

Todos los presidentes invitan a familiares, amigos, legisladores, aliados políticos, donantes, líderes empresariales y otros a la Casa Blanca para diversos eventos, desde firmas de leyes y anuncios de políticas hasta picnics y lujosas cenas de Estado.

Se espera que Trump organice eventos en el patio de mármol blanco, a la sombra del Monumento a Washington, con la mayor frecuencia posible, según la Casa Blanca.

Los contribuyentes pagan los gastos de algunos eventos sociales, como la reunión con legisladores republicanos. El Congreso asigna fondos a la Casa Blanca para estos eventos, ya que la residencia presidencial también es la residencia del presidente.

Los eventos de carácter más personal, como una fiesta de cumpleaños o el funeral de su hermano menor, Robert, que Trump celebró en la Casa Blanca en 2020, deben ser pagados por el propio presidente, ya que no se consideran gastos públicos.

La inauguración oficial del 'Rose Garden Club' iba a contar con la presencia de magnates tecnológicos como Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai de Google y Satya Nadella de Microsoft. Sin embargo, la lluvia obligó a Trump a trasladar el evento del 4 de septiembre al interior, al elegante Salón de Comidas de Estado.

El honor de ser los primeros invitados correspondió a los legisladores republicanos, quienes se reunieron alrededor de una veintena de mesas bajo un cielo estrellado la noche del 5 de septiembre.

Con un micrófono en mano, Trump dio la bienvenida a sus invitados diciendo: “Ustedes son los primeros en este grupo…”, al que describió como "un club" para "personas que pueden traer paz y éxito a nuestro país".

