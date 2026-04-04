Ice Juez frena deportación de hombre exonerado tras pasar más de 40 años en prisión por un crimen que no cometió Subramanyam Vedam, un ciudadano de origen indio, pasó más de 40 años en prisión por un crimen que no cometió. Ahora que un tribunal lo exoneró de aquel crimen, ICE lo quiere deportar a la India.

Un juez en Pensilvania bloqueó la deportación de Subramanyam Vedam, un ciudadano de origen indio cuya condena por asesinato fue anulada después de que pasara más de cuatro décadas en prisión por un crimen que siempre negó haber cometido.

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La decisión judicial abre la posibilidad de que Vedam, de 64 años, recupere su libertad tras haber sido trasladado a custodia migratoria inmediatamente después de que un tribunal revocara su condena en 2025. El caso se remonta a 1980, cuando fue acusado del asesinato de su amigo Thomas Kinser en Pensilvania.

Sin embargo, evidencia balística, que había sido ocultada durante el juicio original, permitió que la condena fuera anulada décadas después.

Durante una audiencia reciente, el juez de inmigración determinó que Vedam no representa un peligro para la sociedad. En prisión, el hombre se dedicó a actividades educativas, incluyendo la enseñanza a otros internos, y mantuvo vínculos estrechos con su familia, lo que influyó en la decisión del juez.

Pese a la anulación del caso de asesinato, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca su deportación con base en una condena previa por delitos menores relacionados con drogas.

Las autoridades sostienen que este antecedente es suficiente para justificar su expulsión del país, aunque la defensa argumenta que dichos delitos ocurrieron hace más de 40 años y no reflejan su situación actual.

Vedam llegó a Estados Unidos siendo un bebé, en 1962, y ha vivido prácticamente toda su vida en ese país, por lo que su posible deportación a la India ha generado críticas y preocupación entre sus defensores.