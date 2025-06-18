Nace prematuramente el bebé de una mujer con muerte cerebral en Georgia

Video El caso de Adriana Smith: Entre la muerte cerebral, los derechos legales y la vida de un bebé

El bebé de una mujer afroestadounidense en Georgia que fue declarada con muerte cerebral y ha estado con soporte vital desde febrero nació prematuramente el viernes pasado, informó este lunes su madre.

"Se espera que esté bien", dijo Newkirk a la estación de televisión. "Está luchando, solo queremos oraciones para él".

Newkirk relató que su hija tuvo intensos dolores de cabeza hace más de cuatro meses y fue al Hospital Northside de Atlanta, donde recibió medicación y fue dada de alta. A la mañana siguiente, su novio se despertó al escucharla jadear por aire y llamó al 911. El Hospital de la Universidad de Emory determinó que tenía coágulos de sangre en el cerebro y fue declarada con muerte cerebral.

Antes del nacimiento del bebér, Newkirk indicó que Smith sería desconectada del soporte vital el martes.

La agencia AP llamó y envió un correo electrónico a Emory el martes para obtener comentarios. No está claro por qué Emory decidió proceder con la cesárea. AP también ha intentado contactar a Newkirk.

El debate legal sobre la personalidad jurídica del feto

De acuerdo con los médicos de Smith, la estricta ley antiaborto de Georgia exigía que ella permaneciera con respiración asistida hasta que el feto se hubiera desarrollado.

La ley, que forma parte de una oleada de medidas promulgadas en estados conservadores después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade en 2022, restringe el aborto una vez que se detecta actividad cardíaca y otorga derechos de persona al feto.

La madre de Smith dijo anteriormente que esto había dejado a su familia sin voz en una situación difícil y que los familiares tenían dudas sobre si el bebé nacería con discapacidades o si incluso podría sobrevivir. Además, la permanencia de su hija en el hospital representó una dura carga financiera, por lo que activó una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.

Algunas activistas, muchas de ellas mujeres afroestadounidenses como Smith, afirman que esto plantea cuestiones de equidad racial.

Antes del nacimiento del bebé, la familia de Smith dijo que los médicos de Emory les informaron que no se les permitía retirar los dispositivos que la mantenían respirando porque la ley estatal prohíbe el aborto después de que se pueda detectar actividad cardíaca, generalmente alrededor de las seis semanas de embarazo.

El fiscal general republicano de Georgia, Chris Carr, emitió posteriormente un comunicado diciendo que la ley no requería que los profesionales médicos mantuvieran a una mujer declarada con muerte cerebral con soporte vital. "Retirar el soporte vital no es una acción 'con el propósito de terminar un embarazo'", enfatizó Carr.

Newkirk dijo que a Smith le encantaba ser enfermera en Emory. También tiene un hijo de 7 años. Su familia celebró su 31 cumpleaños el domingo con varios grupos activistas. Newkirk no habló en el evento. "Soy su madre", dijo Newkirk a WXIA. "No debería estar enterrando a mi hija. Mi hija debería estar enterrándome a mí".

