Declaraciones de impuestos 2025 del IRS

El IRS extendió el plazo para declarar impuestos en varios estados del país

Estas extensiones siguen una práctica de la agencia que regularmente pospone los plazos para la presentación de las declaraciones de impuestos federales para los contribuyentes que viven en zonas afectadas por desastres naturales.

Para la mayoría de los contribuyentes estadounidenses la fecha para presentar su declaración de impuestos federales ante el Servicio de Rentas Internas (IRS) es el 15 de abril. Sin embargo, este año la agencia extendió el plazo para los residentes de algunos estados, y otras jurisdicciones, donde ocurrieron desastres naturales.

El IRS anunció el lunes que la totalidad de los residentes de ocho estados así como de varias otras jurisdicciones, afectados por tormentas, huracanes, inundaciones y tornados ocurridos a partir del 2 de abril de 2024, contarán con extensiones automáticas de la fecha límite para la presentación de sus declaraciones impositivas y el pago de sus impuestos si deben alguno.

"El IRS ofrece alivio automático para la presentación y las multas a cualquier contribuyente con una dirección registrada en el IRS ubicada en la zona del desastre", dijo la agencia tributaria el lunes a través de un comunicado. "Estos contribuyentes no necesitan contactar a la agencia para obtener este alivio".

Cuáles son los estados donde habrá extensiones del IRS

  • Los contribuyentes de Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur tienen hasta el 1 de mayo para presentar sus declaraciones y pagar sus impuestos federales.
  • Los contribuyentes de la ciudad y el municipio de Juneau, en Alaska, tienen hasta el 1 de mayo.
  • Los contribuyentes del condado de Chaves en Nuevo México tienen hasta el 1 de mayo.
  • Los contribuyentes de los condados de Albemarle, Appomattox, Bedford, Bland y Botetourt; Bristol City; Buchanan, Buckingham, Carroll y Charlotte; Covington City; Craig County; Danville City; Dickenson y Floyd City; Galax City; Giles, Grayson, Greene, Lee, Madison, Montgomery y Nelson; Norton City; Patrick, Pittsylvania y Pulaski City; Radford City; Roanoke City; Roanoke, Russell, Scott, Smyth, Tazewell, Washington, Wise y Wythe en Virginia, tienen hasta el 1 de mayo.
  • Los contribuyentes que viven o mantienen negocios en el condado de Los Ángeles en California tienen hasta el 15 de octubre para presentar sus declaraciones y pagar sus impuestos.
  • Los contribuyentes de los estados de Arkansas, Kentucky y Tennessee tienen hasta el 3 de noviembre para presentar y pagar los impuestos que adeuden al IRS.
  • Los contribuyentes de los condados de Boone, Greenbrier, Lincoln, Logan, McDowell, Mercer, Mingo, Monroe, Raleigh, Summers, Wayne y Wyoming en West Virginia tienen hasta el 3 de noviembre.

Como todos los años, las personas que viven fuera de esas regiones y necesitan más tiempo para presentar sus declaraciones de impuestos, pueden solicitar una prórroga que les da hasta el 15 de octubre para presentar sus declaraciones, pero no para el pago del impuesto, el cual aún debe ser pagado antes del 15 de abril.
