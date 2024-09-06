Al compañero de fórmula de Trump no le gusta admitir que los tiroteos son "cosas que pasan", pero no quiere control de armas

Video ¿Por qué el adolescente acusado del tiroteo en una secundaria de Georgia será procesado como adulto?

Los tiroteos en las escuelas son “cosas que pasan”, por lo que Estados Unidos necesita reforzar la seguridad para evitar matanzas como la de esta semana que dejó cuatro muertos en Georgia, dijo este jueves el candidato republicano a la vicepresidencia, JD Vance.

“Si estos psicópatas van a ir a por nuestros hijos, tenemos que estar preparados para ello”, dijo Vance en un mitin en Phoenix.

"No me gusta esto. No me gusta admitir esto. No me gusta que esto sea un hecho de la vida", indicó Vance al referirse a los tiroteos en escuelas de EEUU. Sin embargo, siguió apelando a la justificación republicana de que la violencia con armas se combate con seguridad en las escuelas y no restringiendo el acceso a ellas, especialmente a las armas automáticas de asalto, una prohibición que estuvo vigente durante años tras ser impuesta en el gobierno de Bill Clinton hasta que caducó al no ser extendida su vigencia.

Luego aseveró: "No nos tiene que gustar la realidad en la que vivimos, pero es la realidad en la que vivimos. Tenemos que afrontarla".

La candidata demócrata Kamala Harris es apoyada por las principales organizaciones que promueven el uso seguro de las armas. Defiende la prohibición de armas de asalto e impulsó prohibiciones de venta de armas a condenados por delitos de odio. La vicepresidenta apoya también la regulación de armas 'fantasmas' impresas en 3D, cargadores de gran capacidad y los bump stocks que convierten un rifle en una ametralladora. Estos últimos fueron prohibidos durante el gobierno de Trump, pero la Corte Suprema anuló tal restricción este año.

El candidato republicano Donald Trump por su parte recibe el apoyo del lobby de las armas, la Asociación Nacional del Rifle (NRA en inglés). Les aseguró que si él gana en noviembre "nadie pondrá un dedo sobre sus armas" y prometió revertir restricciones actuales. "Los ataques de Biden a propietarios y fabricantes de armas serán eliminados en mi primera semana en el cargo, tal vez mi primer día", dijo.

Pregunta a Vance

Un periodista preguntó al senador de Ohio qué se puede hacer para detener los tiroteos en las escuelas y el candidato republicano a la vicepresidencia insistió en la idea de que restringir el acceso a las armas, como defienden muchos demócratas, no acabará con ellos, señalando que los tiroteos se producen tanto en estados con leyes de armas laxas como estrictas.

Los fiscales dijeron el jueves que su padre también enfrenta cargos que incluyen asesinato en segundo grado y homicidio involuntario por permitir que su hijo poseyera un arma automática tipo AR15.

Vance alabó los esfuerzos del Congreso para dotar a las escuelas de más dinero para seguridad.

“No me gusta que esto sea un hecho de la vida”, dijo Vance. “Pero si eres un psicópata y quieres aparecer en los titulares, te das cuenta de que nuestras escuelas son objetivos fáciles. Y tenemos que reforzar la seguridad en nuestras escuelas. Tenemos que reforzar la seguridad para que si un psicópata quiere entrar por la puerta principal y matar a un montón de niños no pueda hacerlo”.

El republicano Donald Trump calificó el miércoles de "monstruo enfermo y trastornado" al autor del tiroteo, en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Vance es un firme defensor de los derechos de la Segunda Enmienda a portar armas en virtud de la Constitución de EEUU, y tanto él como Trump -siguiendo la línea republicana- se han pronunciado en contra de la legislación federal propuesta para dificultar la compra de armas, o para prohibir las armas de alto poder.

El senador dijo que no le gusta la idea de que sus propios hijos vayan a un colegio con seguridad reforzada, “pero cada vez es más la realidad en la que vivimos”.

Además, calificó el tiroteo en Georgia de “horrible tragedia” y dijo que las familias de Winder necesitan oraciones y empatía.

El padre de una de las víctimas del tiroteo en Parkland critica los comentarios de Vance

El jueves, Fred Guttenberg, padre de una víctima del tiroteo en la escuela de Parkland en 2018, condenó los comentarios de Vance.

“¿Los tiroteos escolares son cosas que pasan? ¿El asesinato de mi hija Jaime fue una cosa de la vida?”, cuestionó Guttenberg en la red social X.

“Vance, eres un miserable. Estoy impaciente por votar por Kamala Harris y Tim Walz”, agregó.

Con información de The Associated Press.

School shootings are a fact of life? My daughter Jaime's murder was a fact of life? Fuck you @JDVance, you miserable pr--k. I can't wait to make your exit from having any say in our public safety a fact of life. I can't wait to vote for @KamalaHarris and @Tim_Walz. https://t.co/H0mXG8LJHv — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) September 6, 2024

