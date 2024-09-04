Cuatro muertos y nueve heridos en un tiroteo en la Apalachee High School de Georgia: el sospechoso tiene 14 años

Video Tiroteo en una secundaria de Georgia: esto es lo que se sabe

Al menos cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas en un tiroteo en la secundaria Apalachee High School ubicada en Winder, confirmó el Georgia Bureau of Investigation.

"Cuatro muertos. Otras nueve personas han sido trasladadas a varios hospitales con heridas. El sospechoso fue detenido vivo. Los informes de que el sospechoso fue 'neutralizado' son inexactos", dijo la oficina en una publicación en las redes sociales.

De los fallecidos, dos son estudiantes y dos son profesores, anunció más tarde la oficina en una conferencia de prensa.

Agregó que el sospechoso es un estudiante de la escuela de 14 años, quien, dijo, será procesado como un adulto.

No está claro de momento los motivos del atacante ni el tipo de arma que utilizó.

Horas antes el sheriff del condado de Barrow Jud Smith indicó que el sospechoso fue detenido tras el incidente.

Las autoridades han revelado pocos detalles del tiroteo que de acuerdo con l os primeros informes se produjo poco antes de las 10:30 a.m, cuando “los oficiales de múltiples agencias de aplicación de la ley y el personal de bomberos y servicios de emergencia fueron enviados a la escuela secundaria en referencia a un tiroteo activo reportado”, dijo la oficina del sheriff en un comunicado.

A gentes especiales del FBI fueron desplegados para apoyar en las investigaciones que ya llevan a cabo las autoridades estatales.

Autoridades coordinan ayuda a la Apalachee High School

Al menos dos personas fueron trasladadas en helicópteros para ser tratadas por heridas de bala en hospitales cercanos.

Tras los hechos, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenó el envío de recursos a la escuela para apoyar a la institución. En una publicación en sus redes sociales , el mandatario expresó su solidaridad con las familias de los estudiantes.

"Continuaremos trabajando con autoridades locales, estatales y federales a medida que recopilamos información y respondemos mejor a esta situación", dijo Kemp.

Ciera Roberts, portavoz de las escuelas del condado de Barrow, dijo a varios medios locales que todas las escuelas del distrito suspendieron actividades y pidió a los padres que no intenten recoger a sus hijos hasta nuevo aviso.

En este momento, solo los padres con hijos en la secundaria del tiroteo han recibido “autorización para la reunificación”.

Biden lamenta las muertes en el tiroteo en Georgia

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden fue informado por su asesora de Seguridad Nacional, Liz Sherwood-Randall, sobre el tiroteo y minutos más tarde en un comunicado Biden lamentó la muerte de las cuatro personas y dijo que los estadounidenses ya no pueden "aceptar esto como algo normal".

"Lo que debería haber sido un alegre regreso a la escuela en Winder, Georgia, se ha convertido ahora en otro horrible recordatorio de cómo la violencia armada sigue destrozando nuestras comunidades", dijo el presidente, y agregó: "No podemos seguir aceptando esto como algo normal".

En el comunicado dijo que él y la primera dama, Jill Biden, lamentan la muerte de aquellos cuyas vidas se han visto truncadas por más violencia "sin sentido", dijo, y piensan en los supervivientes cuyas vidas han cambiado para siempre.

"Los estudiantes están aprendiendo a agacharse y a ponerse a cubierto en lugar de a leer y a escribir. Acabar con esta epidemia de violencia con armas de fuego es algo personal para mí", añadió.

Según Biden, esa es la razón por la que ratificó la ley bipartidista para comunidades más seguras o por la que ha anunciado docenas de acciones ejecutivas en favor de la seguridad contra ese tipo de violencia.

"Hemos logrado un avance significativo, pero esta crisis necesita todavía más", destacó apuntando que "después de décadas de inacción los republicanos en el Congreso deben decir 'ya basta' y trabajar con los republicanos para aprobar una legislación de sentido común" sobre seguridad en materia de armas de fuego.

Biden reiteró su llamamiento en favor de prohibir las armas de asalto o de acabar con la inmunidad de los fabricantes: "Estas medidas no devolverán la vida a aquellos que hoy la perdieron trágicamente, pero ayudarán a evitar que nuevos trágicos actos de violencia con armas de fuego destrocen a más familias", concluyó.

Kamala Harris pide que se ponga fin a la "epidemia de violencia armada" en EEUU

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris imploró este miércoles a los estadounidenses que pongan fin a la "epidemia de violencia armada" que asola Estados Unidos, refiriéndose al tiroteo en Georgia que dejó cuatro muertos.

"Tenemos que acabar con esta epidemia de violencia armada en nuestro país de una vez por todas. No tiene por qué ser así", dijo la vicepresidenta Harris a una multitud en un mitin en New Hampshire antes de empezar a exponer los elementos de su plan económico.

Mientras que el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, calificó este miércoles de "terrible tragedia" el tiroteo ocurrido en Georgia.

"Estoy devastado por las familias que se han visto afectadas por esta terrible tragedia", dijo a la prensa el máximo responsable del Departamento de Justicia de EEUU.

Los padres y los alumnos de la Apalachee High School

hablan sobre el tiroteo

Jacob King, un jugador de fútbol de segundo año, dijo a AP que se había quedado dormido en su clase de historia universal después de un entrenamiento matutino cuando oyó unos 10 disparos.

King dijo que no creyó que el tiroteo fuera real hasta que oyó a un agente gritar a alguien que bajara el arma. King dijo que cuando salieron de su clase, vio a los agentes protegiendo a lo que parecía ser un estudiante herido.

Cuando Erin Clark, de 42 años, recibió un mensaje de texto de su hijo Ethan, estudiante de último curso en el instituto, informándole de que había un tirador activo, salió corriendo de su trabajo en el almacén de Amazon hacia el instituto.

Al llegar a la escuela Clark fue dirigida junto con otros padres al campo de fútbol. En medio del caos, Clark encontró a Ethan sentado en las gradas.

Clark dijo que su hijo estaba escribiendo un ensayo en clase cuando oyó los primeros disparos. Su hijo trabajó entonces con sus compañeros para atrancar la puerta y esconderse.

"Estoy muy orgullosa de él por haber hecho eso", dijo. "Fue muy valiente".

Parents walk their child out of Apalachee High School after a shooting at the school Wednesday, Sept. 4, 2024, in Winder, Ga. (AP Photo/Mike Stewart) Imagen Mike Stewart/AP



Los estudiantes recientemente iniciaron el año escolar hace poco más de un mes antes del tiroteo de este miércoles.

El instituto Apalachee tiene unos 1,900 alumnos, según los registros de las autoridades educativas de Georgia. Se convirtió en la segunda escuela secundaria pública más grande del condado de Barrow cuando se inauguró en 2000, según el Sistema Escolar del Condado de Barrow. Debe su nombre al río Apalachee, en el extremo sur del condado de Barrow.

