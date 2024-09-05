Detienen al padre del presunto atacante del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia que dejó cuatro muertos

Video ¿Por qué el adolescente acusado del tiroteo en una secundaria de Georgia será procesado como adulto?

El padre del presunto autor del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia, que dejó cuatro víctimas mortales, fue detenido este jueves, informó la Oficina de Investigaciones de Georgia, (GBI, por sus siglas en inglés).

Colin Gray, de 54 años, fue acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario, dos de asesinato en segundo grado y ocho cargos de crueldad hacia niños.



"Estos cargos se derivan de que el señor Gray permitió que su hijo Colt portara un arma", dijo el director del GBI, Chris Hosey, en una conferencia de prensa.

"Sus cargos están directamente relacionados con las acciones de su hijo por permitirle poseer un arma", agregó Hosey.

Su hijo reconoció ante las autoridades haber sido el autor del mortal tiroteo. La policía ya adelantó que será procesado como persona adulta por las muertes de dos estudiantes de 14 años identificados como Mason Schermerhorn y Christian Angulo, y las de dos profesores: Richard Aspinwall (39 años) y Christina Irimie (53).

¿Qué pena le espera al padre del tirador de la Apalachee High School de Georgia?

En Georgia, el asesinato en segundo grado significa que una persona ha causado la muerte de otra al cometer también crueldad en segundo grado contra los niños, independientemente de la intención.

Se castiga con penas de 10 a 30 años de prisión, mientras que el homicidio doloso y el asesinato criminal conllevan una pena de cadena perpetua.

Mientras que el homicidio involuntario significa que alguien causa involuntariamente la muerte de otra persona.

Según reportes de medios de EEUU, previamente Colin Gray habría declarado ante la policía que le había comprado como regalo de vacaciones a su hijo de 14 años el arma que el miércoles utilizó para perpetrar la masacre.

El atacante del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia estaba bajo la mira de la policía

Hace más de un año, varias pistas anónimas sobre publicaciones en internet que amenazaban con realizar un tiroteo escolar llevaron a la policía de Georgia a interrogar al adolescente, pero los investigadores concluyeron que no tenían pruebas suficientes para detenerlo o para tomar medidas adicionales.

La amenaza se hizo en Discord, una plataforma de medios sociales popular entre los videojugadores, según el informe de incidentes de la oficina del sheriff.

La pista del FBI apuntaba a una cuenta de Discord asociada a una dirección de correo electrónico vinculada a Colt Gray, según el informe. Pero el chico dijo que "nunca diría algo así, ni siquiera en broma", según el informe del investigador.

El adolescente negó haber amenazado con llevar a cabo un tiroteo en la escuela cuando las autoridades le entrevistaron el año pasado acerca de un mensaje amenazador en las redes sociales, según un informe del sheriff .

Las pruebas contradictorias sobre el origen de la publicación impidieron a los investigadores detener a nadie, según el informe.

La sheriff del condado de Jackson, Janis Mangum, dijo que revisó el informe de mayo de 2023 y no encontró nada que hubiera justificado la presentación de cargos en ese momento.

El padre del atacante en Georgia permitía que el menor usara armas

Cuando un investigador del sheriff del vecino condado de Jackson entrevistó a Gray el año pasado, su padre dijo que el chico había luchado con la separación de sus padres y que a menudo se metían con él en el colegio.

El adolescente disparaba armas con frecuencia y cazaba con su padre, que le fotografió con la sangre de un ciervo en las mejillas.

"Conoce la gravedad de las armas y lo que pueden hacer, y cómo usarlas y no usarlas", dijo Colin Gray según una transcripción obtenida de la oficina del sheriff.

