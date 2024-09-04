Cambiar Ciudad
Heridos en tiroteo

"Vi mucha sangre. Fue horrible": las claves del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia que dejó 4 muertos y 9 heridos

Un alumno de 14 años de la propia escuela fue detenido como sospechoso del tiroteo y será juzgado como una persona adulta, tras haber supuestamente realizado amenazas en internet en 2023 de que cometería un tiroteo escolar. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Tiroteo en una secundaria de Georgia: esto es lo que se sabe

Winder, una comunidad de Georgia ubicada a una hora de Atlanta, se vio conmocionada este miércoles por un tiroteo en una escuela secundaria que dejó cuatro víctimas mortales: dos estudiantes de 14 años y dos profesores.

El presunto autor de los disparos es un adolescente de 14 años, alumno de la propia Apalachee High School, y quien ya fue detenido.

PUBLICIDAD

Las autoridades abrieron una investigación de lo ocurrido y sobre cómo el adolescente de esa edad pudo obtener el arma e ingresar con ella al centro educativo, en el que hay unos 1,900 alumnos inscritos y que permanecerá cerrado el resto de la semana.

El FBI comunicó que hace más de un año el adolescente ya había sido entrevistado después de recibir pistas anónimas sobre amenazas en internet supuestamente realizadas por él sobre la idea de cometer un tiroteo escolar.

Esto es lo que se sabe del más reciente tiroteo masivo que ha vuelto a sacudir a Estados Unidos:

¿Cómo ocurrió el tiroteo en la escuela secundaria de Georgia?

Según el periódico Atlanta Journal-Constitution, un alumno envió un mensaje de texto a su madre a las 10:23 am en el que decía: "Creo que hay un tiroteo". Pasados unos minutos, le envió otro: "Te quiero".

El centro educativo quedó rápidamente confinado después de que las fuerzas del orden recibieran una llamada de alerta. Policías inundaron los alrededores mientras padres y madres corrían para confirmar que sus hijos estaban bien.

Los estudiantes, por su parte, se apresuraron para encontrar refugio en sus aulas.

Layla Ferrell, una estudiante de tercer año, contó cómo en la pantalla de su clase aparecieron las palabras “Cierre de emergencia total” y las luces comenzaron a parpadear. Asustados, ella y sus compañeros amontonaron mesas y sillas frente a la puerta para crear una barricada.

"Mi profesora abrió la puerta (del aula) para ver qué pasaba. Otro profesor entró corriendo y le dijo que cerrara porque había un hombre armado", le dijo el estudiante Sergio Caldera, de 17 años, a ABC.

PUBLICIDAD

Con la puerta cerrada, él y sus compañeros oyeron gritos procedentes del exterior.

Jacob King, estudiante de segundo grado, dijo que se quedó dormido en clase cuando escuchó unos diez disparos. El joven dijo que no pensaba que el tiroteo fuera real hasta que escuchó a un agente gritándole a alguien que soltara su arma.

Después, los alumnos fueron evacuados o reagrupados en el campo de fútbol, según imágenes aéreas difundidas por los medios de comunicación.

¿Qué se sabe de las víctimas del tiroteo de la Apalachee High School?

Dos estudiantes y dos profesores murieron como consecuencia de los disparos.

Más sobre Heridos en tiroteo

Tres muertos (uno es menor de edad) y 15 heridos tras un tiroteo en un parque en Nuevo México
2 mins

Tres muertos (uno es menor de edad) y 15 heridos tras un tiroteo en un parque en Nuevo México

Tiroteos
“¿Acabamos de pasar por un tiroteo?”: testigos narran el caos que se desató en una autopista en Kentucky
1:41

“¿Acabamos de pasar por un tiroteo?”: testigos narran el caos que se desató en una autopista en Kentucky

Tiroteos
Por qué es tan inusual la detención del padre del presunto autor del tiroteo escolar en Georgia
6 mins

Por qué es tan inusual la detención del padre del presunto autor del tiroteo escolar en Georgia

Tiroteos
Detienen al padre del presunto atacante del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia que dejó cuatro muertos
3 mins

Detienen al padre del presunto atacante del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia que dejó cuatro muertos

Tiroteos
Las nuevas revelaciones sobre las víctimas y el atacante del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia
5 mins

Las nuevas revelaciones sobre las víctimas y el atacante del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia

Tiroteos
Quiénes son las cuatro víctimas mortales del tiroteo en la escuela de Georgia
1:31

Quiénes son las cuatro víctimas mortales del tiroteo en la escuela de Georgia

Tiroteos
Cuatro muertos y nueve heridos en un tiroteo en la Apalachee High School de Georgia: el sospechoso tiene 14 años
5 mins

Cuatro muertos y nueve heridos en un tiroteo en la Apalachee High School de Georgia: el sospechoso tiene 14 años

Tiroteos
‘Reviven’ a las víctimas mortales del tiroteo de Parkland con Inteligencia Artificial
1:21

‘Reviven’ a las víctimas mortales del tiroteo de Parkland con Inteligencia Artificial

Tiroteos
Lo que se sabe del inusual tiroteo en una iglesia de Texas perpetrado por una mujer
5 mins

Lo que se sabe del inusual tiroteo en una iglesia de Texas perpetrado por una mujer

Tiroteos
"Fue realmente aterrador": los testimonios de los sobrevivientes del tiroteo en la escuela de Iowa
4 mins

"Fue realmente aterrador": los testimonios de los sobrevivientes del tiroteo en la escuela de Iowa

Tiroteos

Los alumnos fueron identificados como Mason Schermerhorn y Christian Angelo, ambos de 14 años.

Los docentes asesinados fueron Richard Aspinwall y Christina Irimie, profesores de Matemáticas.

Al menos otras nueve personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales. Según las autoridades locales, todas se recuperaban favorablemente.

Ambulancias acudieron a la zona y también un helicóptero médico, que evacuó a varias personas.

Kaylee Abner, estudiante de segundo año, contó cómo una vez que salió al campo de fútbol de la escuela tras los disparos, vio a profesores que se habían quitado las camisetas para ayudar a tratar las heridas de bala.

Shantal Sanvee, otra alumna que se encontraba en un aula cerca de los disparos, dijo: "Vi mucha sangre. Fue horrible".

"No creo que quiera quedarme aquí por mucho tiempo", agregó.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, afirmó haber ordenado que todos los recursos estatales disponibles respondan al suceso.

PUBLICIDAD

"Seguiremos trabajando con socios locales, estatales y federales a medida que recopilamos información y respondemos mejor a esta situación", escribió en la red X.

La oficina del FBI en Atlanta dijo que sus agentes estaban en la escuela “coordinando y apoyando a las fuerzas del orden locales”.

¿Qué se sabe del presunto atacante del tiroteo de la secundaria de Georgia?

Autoridades informaron que el presunto autor del tiroteo es un adolescente de 14 años, estudiante del mismo centro educativo, y que ya fue detenido.

El director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey, informó que será acusado de asesinato y juzgado como un adulto.

El funcionario también reveló que el sospechoso utilizó un "arma de estilo AR", aunque no especificó el modelo exacto.

El FBI reveló este miércoles que en mayo de 2023 recibió varias pistas anónimas sobre amenazas vistas en internet sobre la intención de cometer un tiroteo escolar “en un lugar y momento sin determinar”. Los mensajes iban a acompañadas de fotos de armas.

Con dicha información, la oficina del sheriff del condado de Jackson localizó entonces al joven como presunto autor de las amenazas y lo interrogó junto a su padre. Declararon que tenían armas de caza en casa, pero que el adolescente no tenía acceso a ellas sin supervisión. También negó haber realizado las amenazas en línea.

El sheriff alertó a las escuelas locales para mantener especial vigilancia sobre el adolescente pero, según el FBI, no había motivos para su arresto ni para tomar medidas adicionales.

PUBLICIDAD

Este miércoles, el presunto atacante fue hallado por los agentes minutos después de que estos llegaran a la escuela y lo rodearan.

En cuanto se dio cuenta de que si no se entregaba podía ser disparado se rindió, se echó al suelo y quedó bajo custodia policial.

No está claro si tenía relación con las víctimas. Tampoco se han facilitado detalles del arma utilizada ni de cuántos disparos efectuó.

Al joven se le ha sometido ya a un interrogatorio y está colaborando con las autoridades, dijo la policía.

¿Qué reacciones hubo tras el tiroteo de la Apalachee High School?

El presidente Joe Biden afirmó en un comunicado que él y su esposa Jill están de luto "por la muerte de las personas cuyas vidas se vieron truncadas por la violencia armada sin sentido".

"Los estudiantes de todo el país están aprendiendo a agacharse y refugiarse en lugar de aprender a leer y escribir. No podemos seguir aceptando esto como algo normal", agregó Biden, quien lleva años intentando regular el acceso a las armas de fuego.

También afirmó que "tras décadas de inacción, los republicanos del Congreso deben decir por fin 'basta ya' y trabajar con los demócratas para aprobar una legislación de sentido común sobre la seguridad de las armas".

"Debemos poner fin a esta epidemia de violencia armada en nuestro país, de una vez por todas. No tiene por qué ser así", dijo la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, durante un mitin en el estado de New Hampshire.

Su rival, el republicano Donald Trump, calificó de "monstruo enfermo y trastornado" al autor del tiroteo, en un mensaje en su plataforma Truth Social.

PUBLICIDAD

El gobernador Kemp dijo que “este es un día que todos los padres temen, y los georgianos de todo el mundo abrazarán a sus hijos con más fuerza esta noche debido a este doloroso suceso”.

Mira también:

Video Al menos cuatro muertos y un sospechoso detenido: lo que se sabe del tiroteo en una secundaria de Georgia
Relacionados:
Heridos en tiroteoCrimenEstados Unidos de AméricaGeorgiaMuertesHeridosVíctimasVíctimas jóvenes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD