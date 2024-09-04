"Vi mucha sangre. Fue horrible": las claves del tiroteo en la Apalachee High School de Georgia que dejó 4 muertos y 9 heridos

Video Tiroteo en una secundaria de Georgia: esto es lo que se sabe

Winder, una comunidad de Georgia ubicada a una hora de Atlanta, se vio conmocionada este miércoles por un tiroteo en una escuela secundaria que dejó cuatro víctimas mortales: dos estudiantes de 14 años y dos profesores.

El presunto autor de los disparos es un adolescente de 14 años, alumno de la propia Apalachee High School, y quien ya fue detenido.

Las autoridades abrieron una investigación de lo ocurrido y sobre cómo el adolescente de esa edad pudo obtener el arma e ingresar con ella al centro educativo, en el que hay unos 1,900 alumnos inscritos y que permanecerá cerrado el resto de la semana.

El FBI comunicó que hace más de un año el adolescente ya había sido entrevistado después de recibir pistas anónimas sobre amenazas en internet supuestamente realizadas por él sobre la idea de cometer un tiroteo escolar.

Esto es lo que se sabe del más reciente tiroteo masivo que ha vuelto a sacudir a Estados Unidos:

¿Cómo ocurrió el tiroteo en la escuela secundaria de Georgia?

Según el periódico Atlanta Journal-Constitution, un alumno envió un mensaje de texto a su madre a las 10:23 am en el que decía: "Creo que hay un tiroteo". Pasados unos minutos, le envió otro: "Te quiero".

El centro educativo quedó rápidamente confinado después de que las fuerzas del orden recibieran una llamada de alerta. Policías inundaron los alrededores mientras padres y madres corrían para confirmar que sus hijos estaban bien.

Los estudiantes, por su parte, se apresuraron para encontrar refugio en sus aulas.

Layla Ferrell, una estudiante de tercer año, contó cómo en la pantalla de su clase aparecieron las palabras “Cierre de emergencia total” y las luces comenzaron a parpadear. Asustados, ella y sus compañeros amontonaron mesas y sillas frente a la puerta para crear una barricada.

"Mi profesora abrió la puerta (del aula) para ver qué pasaba. Otro profesor entró corriendo y le dijo que cerrara porque había un hombre armado", le dijo el estudiante Sergio Caldera, de 17 años, a ABC.

Con la puerta cerrada, él y sus compañeros oyeron gritos procedentes del exterior.

Jacob King, estudiante de segundo grado, dijo que se quedó dormido en clase cuando escuchó unos diez disparos. El joven dijo que no pensaba que el tiroteo fuera real hasta que escuchó a un agente gritándole a alguien que soltara su arma.

Después, los alumnos fueron evacuados o reagrupados en el campo de fútbol, según imágenes aéreas difundidas por los medios de comunicación.

¿Qué se sabe de las víctimas del tiroteo de la Apalachee High School?

Dos estudiantes y dos profesores murieron como consecuencia de los disparos.

Los alumnos fueron identificados como Mason Schermerhorn y Christian Angelo, ambos de 14 años.

Los docentes asesinados fueron Richard Aspinwall y Christina Irimie, profesores de Matemáticas.

Al menos otras nueve personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales. Según las autoridades locales, todas se recuperaban favorablemente.

Ambulancias acudieron a la zona y también un helicóptero médico, que evacuó a varias personas.

Kaylee Abner, estudiante de segundo año, contó cómo una vez que salió al campo de fútbol de la escuela tras los disparos, vio a profesores que se habían quitado las camisetas para ayudar a tratar las heridas de bala.

Shantal Sanvee, otra alumna que se encontraba en un aula cerca de los disparos, dijo: "Vi mucha sangre. Fue horrible".

"No creo que quiera quedarme aquí por mucho tiempo", agregó.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, afirmó haber ordenado que todos los recursos estatales disponibles respondan al suceso.

"Seguiremos trabajando con socios locales, estatales y federales a medida que recopilamos información y respondemos mejor a esta situación", escribió en la red X.

La oficina del FBI en Atlanta dijo que sus agentes estaban en la escuela “coordinando y apoyando a las fuerzas del orden locales”.

¿Qué se sabe del presunto atacante del tiroteo de la secundaria de Georgia?

Autoridades informaron que el presunto autor del tiroteo es un adolescente de 14 años, estudiante del mismo centro educativo, y que ya fue detenido.

El director de la Oficina de Investigaciones de Georgia, Chris Hosey, informó que será acusado de asesinato y juzgado como un adulto.

El funcionario también reveló que el sospechoso utilizó un "arma de estilo AR", aunque no especificó el modelo exacto.

El FBI reveló este miércoles que en mayo de 2023 recibió varias pistas anónimas sobre amenazas vistas en internet sobre la intención de cometer un tiroteo escolar “en un lugar y momento sin determinar”. Los mensajes iban a acompañadas de fotos de armas.

Con dicha información, la oficina del sheriff del condado de Jackson localizó entonces al joven como presunto autor de las amenazas y lo interrogó junto a su padre. Declararon que tenían armas de caza en casa, pero que el adolescente no tenía acceso a ellas sin supervisión. También negó haber realizado las amenazas en línea.

El sheriff alertó a las escuelas locales para mantener especial vigilancia sobre el adolescente pero, según el FBI, no había motivos para su arresto ni para tomar medidas adicionales.

Este miércoles, el presunto atacante fue hallado por los agentes minutos después de que estos llegaran a la escuela y lo rodearan.

En cuanto se dio cuenta de que si no se entregaba podía ser disparado se rindió, se echó al suelo y quedó bajo custodia policial.

No está claro si tenía relación con las víctimas. Tampoco se han facilitado detalles del arma utilizada ni de cuántos disparos efectuó.

Al joven se le ha sometido ya a un interrogatorio y está colaborando con las autoridades, dijo la policía.

¿Qué reacciones hubo tras el tiroteo de la Apalachee High School?

El presidente Joe Biden afirmó en un comunicado que él y su esposa Jill están de luto "por la muerte de las personas cuyas vidas se vieron truncadas por la violencia armada sin sentido".

"Los estudiantes de todo el país están aprendiendo a agacharse y refugiarse en lugar de aprender a leer y escribir. No podemos seguir aceptando esto como algo normal", agregó Biden, quien lleva años intentando regular el acceso a las armas de fuego.

También afirmó que "tras décadas de inacción, los republicanos del Congreso deben decir por fin 'basta ya' y trabajar con los demócratas para aprobar una legislación de sentido común sobre la seguridad de las armas".

"Debemos poner fin a esta epidemia de violencia armada en nuestro país, de una vez por todas. No tiene por qué ser así", dijo la vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, durante un mitin en el estado de New Hampshire.

Su rival, el republicano Donald Trump, calificó de "monstruo enfermo y trastornado" al autor del tiroteo, en un mensaje en su plataforma Truth Social.

El gobernador Kemp dijo que “este es un día que todos los padres temen, y los georgianos de todo el mundo abrazarán a sus hijos con más fuerza esta noche debido a este doloroso suceso”.

