Dónde estaba y cómo sobrevivió: las incógnitas del caso de Christopher Ramírez, el niño de 3 años que estuvo 3 días perdido en Texas

"El Espíritu me instó entonces a decir 'irás a buscar a ese chico. Buscarás en el bosque", dijo Tim. Y al día siguiente, después de hacer sus oraciones, sobre las 9:45 am, salió a buscar a Christopher por el bosque. Lo encontró dos horas después, cerca de la tubería de un oleoducto, sobre las 11:30 am.