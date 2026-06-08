Noticias De costa a costa: ola de calor extremo pondrá bajo alerta a los 48 estados en los próximos días El centro de Illinois se prepara para una combinación de calor extremo y tormentas eléctricas debido a un sistema de alta presión que afecta a todo el país

Video Clima hoy en EEUU, lunes 08 de junio 2026: Tormentas con granizo gigante y riesgo de inundaciones

Se espera que el centro de Illinois tenga un clima cálido y lluvioso esta semana. Los días más calurosos en la zona serán el martes 9 y el miércoles 10 de junio de 2026.

El martes se registrará un índice de calor de 98 grados Fahrenheit, según una infografía del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS, por sus siglas en inglés). El miércoles, el índice de calor en Springfield podría alcanzar hasta los 101 grados.

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Tormentas eléctricas acompañarán el clima caluroso

Además, el 8 de junio se esperan varias tormentas eléctricas, algunas de ellas con lluvias muy intensas. Se prevé que las lluvias disminuyan a mediados de semana, pero que se reanuden el jueves con la llegada de un frente frío, según informó el Servicio Meteorológico Nacional en una publicación en redes sociales.

En la zona central de Illinois, se pronostican entre 1 y 2,5 pulgadas de nieve desde el lunes hasta el viernes 12 de junio por la noche, pero la tormenta del 8 de junio podría traer entre 2 y 3 pulgadas por hora en ocasiones para áreas específicas, dijo la meteoróloga Rebekka Copple, del NWS.

Existe cierta incertidumbre sobre dónde se producirán las tormentas más intensas.

El lunes por la mañana, se pronosticaba que Springfield recibiría poco menos de 2 pulgadas de lluvia durante la semana. Se espera una temperatura máxima cercana a los 90 grados el martes y de alrededor de 91 grados el jueves 11 de junio.

Según esta infografía del lunes 8 de junio, se pronostica un periodo caluroso y húmedo a mediados de semana en Illinois. Imagen Image provided by National Weath

Nueva ola de calor se extiente en Estados Unidos

La ola de calor se extenderá de costa a costa. El mapa nacional de previsión de temperaturas para junio muestra predicciones de temperaturas superiores a lo normal para los 48 estados continentales de Estados Unidos.

Según el Centro de Predicción Climática, la ola de calor será consecuencia de una fuerte cresta de alta presión que se espera que se establezca sobre gran parte del país.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.