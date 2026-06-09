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Fuertes tormentas inundan Kansas; reportan múltiples rescates en Topeka

Las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados durante la noche del 8 y la madrugada del 9 de junio provocaron afectaciones en varias comunidades del centro y noreste del estado

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy en EEUU, martes 09 de junio 2026: Tormentas severas, granizo y ráfagas de fuerza de huracán

Una línea de tormentas severas que se desplazaba hacia el este provocó inundaciones, cortes de energía, rescates acuáticos y vientos de 113 millas por hora (mph) entre la noche del 8 y la madrugada del 9 de junio en el centro y noreste de Kansas. No se reportaron víctimas mortales.

Según la página web de la oficina de Topeka del Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés), no se registraron tornados.

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El informe reveló que la ráfaga de viento de 182 km/h (113 mph) se produjo a las 21:18 horas del 8 de junio en el aeropuerto regional de Salina, a cinco kilómetros (tres millas) al suroeste en el condado de Saline, en el centro-norte de Kansas.

Se registró una ráfaga de viento de 110 mph (178 km/h) a las 21:30 horas a una milla al oeste-noroeste de Gypsum, en el condado de Saline. El servicio meteorológico recibió 25 informes diferentes de velocidades del viento entre 70 y 98 mph (113 y 158 km/h).

La compañía eléctrica Evergy informó a las 6:45 de la mañana del martes 9 de junio de 2026, en un mapa en línea sobre cortes de energía, que 16,102 hogares y negocios se encontraban sin electricidad en el área de Topeka y 17,737 en el área de Salina.

Se reportaron numerosos cortes de energía en otras partes del centro y este de Kansas. Los equipos trabajaban arduamente para restablecer el suministro eléctrico. A las 8:30 a. m., el número total de cortes había aumentado a 24,009 en Salina y disminuido a 12,463 en Topeka.

Se han reportado rescates en inundaciones

El Servicio Nacional de Meteorología emitió a las 3:59 de la madrugada del 9 de junio alertas de inundaciones repentinas que durarían hasta las 7 de la mañana de ese mismo día para la totalidad o parte de los condados de Shawnee, Jackson, Jefferson, Douglas, Pottawatomie, Riley, Geary, Clay, Dickinson, Morris y Ottawa.

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El servicio meteorológico informó que varias personas fueron rescatadas de vehículos atrapados por la crecida de las aguas alrededor de la 1:12 de la madrugada del 9 de junio en la intersección de SW 6th y Polk en Topeka.

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Cinco personas fueron rescatadas de un automóvil que quedó atrapado por la crecida de las aguas alrededor de la 1:25 de la madrugada en la cuadra 200 de la calle SE 29.

Según el NSW, a la 1:05 de la madrugada se informó de que un árbol había caído sobre una casa situada a dos millas al sur/suroeste de Tecumseh, en la zona este del condado de Shawnee.

La tormenta derribó numerosas ramas de árboles. Según el servicio meteorológico, a las 12:44 de la madrugada se reportó que ramas de hasta 5 centímetros de diámetro habían sido derribadas por los fuertes vientos a seis kilómetros al norte de Topeka.

El arroyo Shunganunga de Topeka sufrió inundaciones menores

Las alertas de inundación repentina emitidas a las 3:59 de la madrugada expiraron a las 7 de la mañana, aunque una alerta de inundación emitida a las 2:23 de la madrugada del 9 de junio debía permanecer vigente hasta altas horas de la noche para el arroyo Shunganunga en Topeka.

El nivel del agua de ese arroyo a las 2:10 de la madrugada del 9 de junio alcanzó los 17,2 pies cerca de SW College Avenue, superando su nivel de inundación de 16 pies, pero se esperaba que el nivel descendiera a 5,1 pies por la noche, según informó el servicio meteorológico.

Las alertas por inundaciones también permanecieron vigentes la mañana del 9 de junio en los condados de Leavenworth, Wabaunsee, Geary, Pottawatomie, Riley, Morris, Ottawa, Dickinson y Saline.

NWS: "Ya se están produciendo inundaciones repentinas"

Entre 2 y 5 pulgadas de lluvia habían caído en partes del condado de Shawnee, y era posible que cayeran más lluvias de hasta 2 pulgadas, dijo el servicio meteorológico en una alerta de inundación repentina emitida a las 3:59 a. m. "Ya se están produciendo inundaciones repentinas", decía el comunicado.

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Según el servicio meteorológico, se esperaba que las inundaciones repentinas afectaran a pequeños arroyos y riachuelos, zonas urbanas, carreteras, calles, pasos subterráneos, zonas bajas y otros lugares con drenaje deficiente.

En Topeka cayeron 2.64 pulgadas de lluvia

"Den la vuelta, no se arriesguen a ahogarse al encontrarse con carreteras inundadas", advirtió el servicio meteorológico en sus alertas de inundaciones repentinas. "La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos"

La oficina del servicio meteorológico de Topeka informó que cayeron 2,64 pulgadas de lluvia entre la medianoche y las 7 de la mañana del 9 de junio en su oficina cerca del aeropuerto municipal Philip Billard en el noreste de Topeka .

La mayor parte de las precipitaciones ocurrieron de noche, cuando cayeron 1,45 pulgadas entre la medianoche y la 1 de la madrugada y cuando cayeron 0,81 pulgadas entre las 5 y las 6 de la madrugada.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.

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