Clima

Clima en Estados Unidos hoy viernes 5 de junio: lluvias en las Llanuras y calor en el Oeste

Existe posibilidad de lluvias y tormentas en partes del valle medio del Mississippi y regiones cercanas

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Por:Armando López Muñoz
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El clima en Estados Unidos para este viernes 5 de junio estará marcado por lluvias y tormentas en parte del centro del país, mientras que el calor continuará en varias zonas del Oeste y el Suroeste, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

En las Llanuras centrales y del sur, incluyendo sectores de Kansas, Oklahoma y Texas, se esperan áreas de lluvia y tormentas durante el día. Algunas de estas precipitaciones podrían ser fuertes por momentos y provocar acumulaciones importantes de agua en poco tiempo.

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También existe posibilidad de lluvias y tormentas en partes del valle medio del Mississippi y regiones cercanas, donde la humedad favorecerá el desarrollo de precipitaciones durante la tarde y la noche.

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Mientras tanto, el calor seguirá presente en buena parte del Oeste. Estados como Arizona, Nevada y zonas del interior de California continuarán registrando temperaturas elevadas para esta época del año. Las condiciones más cálidas también se extenderán a sectores de las Montañas Rocosas y partes del interior del Noroeste.

En el Sureste del país, desde la costa del Golfo hasta algunos puntos del Atlántico, se esperan temperaturas altas acompañadas de humedad. Además, durante la tarde podrían desarrollarse lluvias y tormentas aisladas en algunas comunidades.

Para el Noreste, las condiciones serán más variables. Algunas zonas tendrán periodos de sol, mientras que otras podrían registrar nubes y lluvias ligeras de forma aislada.

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Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos locales, especialmente en las áreas con posibilidad de tormentas fuertes y en las regiones donde las temperaturas elevadas seguirán presentes durante el viernes.

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