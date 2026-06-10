Lluvia Se espera una alerta por calor en Nueva York este fin de semana El pronóstico marca para Nueva York una ola de humedad y altas temperaturas durante todo el fin de semana







Video Pronóstico del tiempo hoy en Nueva York: Condiciones nubladas, calurosas y húmedas; el termómetro alcanzará 81 °F



Se avecina un día caluroso en Nueva York. Se prevé que el calor extremo llegue a la ciudad poco después de una semana templada con temperaturas en los 20 °C.

Esto es lo que debes saber

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Se emite una alerta por calor para Nueva York

Se espera un aumento repentino de las temperaturas el jueves y el viernes de esta semana, tras un clima casi perfecto.

La alerta comienza el jueves al mediodía y finaliza el viernes a las 20:00, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El servicio también indicó que podrían presentarse tormentas eléctricas severas. Se emite una alerta por calor cuando "se espera que la combinación de calor y humedad provoque una sensación térmica de entre 95 y 99 °F durante dos o más días consecutivos, o de entre 100 y 104 °F durante cualquier período de tiempo".

Pronóstico del tiempo para Nueva York este fin de semana

Este es el pronóstico del tiempo para los próximos días, según AccuWeather:

Miércoles 10 de junio: máxima de 80 °F, mínima de 72 °F. Húmedo con posibilidad de tormentas eléctricas.

Jueves 11 de junio: máxima de 92 °F, mínima de 75 °F. Húmedo con posibilidad de tormentas eléctricas fuertes.

Viernes 12 de junio: máxima de 92 °F, mínima de 71 °F. Posibilidad de tormentas eléctricas fuertes.

Sábado 13 de junio: máxima de 88 °F, mínima de 71 °F. Soleado y cálido.

Domingo 14 de junio: máxima de 88 °F, mínima de 68 °F. Parcialmente soleado y cálido.