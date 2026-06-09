Noticias Clima en Estados Unidos hoy martes 9 de junio: lluvias fuertes en el centro y calor intenso en varias regiones En la costa oeste, incluyendo partes de California, Oregón y Washington, predominará el tiempo seco con temperaturas cálidas

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El clima en Estados Unidos para este martes 9 de junio estará marcado por lluvias fuertes en algunas zonas del centro del país y temperaturas muy altas en varias regiones del oeste, las Llanuras y parte del este.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (NWS), se esperan lluvias y tormentas eléctricas desde partes de las Llanuras del Norte hasta el valle del río Ohio. Las precipitaciones más intensas podrían registrarse en sectores de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Minnesota y áreas cercanas, donde existe riesgo de acumulaciones importantes de agua en poco tiempo.

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También podrían desarrollarse tormentas fuertes en las Llanuras del Norte durante la tarde y la noche. Algunas de ellas podrían producir ráfagas de viento intensas, granizo y lluvias muy fuertes.

Clima en Estados Unidos hoy martes 9 de junio

Mientras tanto, el calor seguirá aumentando en buena parte del país. Las temperaturas estarán por encima de lo normal en estados del oeste, las Llanuras Centrales y parte del valle del Mississippi. Ciudades de Texas, Oklahoma, Kansas y zonas cercanas podrían registrar máximas cercanas o superiores a los 95 grados Fahrenheit (35 grados Celsius).

En el sur de Texas, el ambiente será especialmente caluroso, con sensaciones térmicas que podrían superar los 100 grados Fahrenheit debido a la combinación de calor y humedad.

En la costa oeste, incluyendo partes de California, Oregón y Washington, predominará el tiempo seco con temperaturas cálidas. Por otro lado, sectores del valle de Tennessee y del valle de Ohio también podrían recibir lluvias y tormentas durante el día.

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