Noticias Dan a Joseph Bongiovanni, ex agente de la DEA, 5 años de prisión por usar placa para proteger a amigos narcotraficantes Joseph Bongiovanni, ex agente de la DEA en Buffalo, Nueva York, fue condenado a cinco años de prisión por obstrucción de la justicia y conspiración.

Un jurado condenó a Joseph Bongiovanni por usar su placa para proteger a amigos de la infancia involucrados en el narcotráfico en Buffalo, Nueva York, pasará 5 años en prisión.

PUBLICIDAD

El miércoles, el juez federal de distrito Lawrence J. Vilardo dictó la sentencia, inferior a los 15 años que solicitaba la fiscalía, incluso después de que un jurado absolviera a Bongiovanni de los cargos más graves que enfrentaba, incluyendo la acusación de haber recibido $250 mil dólares en sobornos de la mafia.

Bongiovanni fue declarado culpable de obstrucción a la justicia y conspiración. La fiscalía afirmó que sus acciones causaron daños significativos durante 11 años.

El caso también puso de relieve la corrupción dentro de la DEA, con al menos 17 agentes enfrentando cargos federales en la última década.

Joseph Bongiovanni a menudo asumió los riesgos de ser el “allanador principal”, lo que significa que era la primera persona que entraba a la sala.

“Nunca supe qué había al otro lado de esa puerta; ese miedo es el que siento hoy”, declaró Bongiovanni, de 61 años, a un juez federal, golpeando la mesa de la defensa con el rostro enrojecido por la incertidumbre.

Afirma juez que fue un juicio con veredictos mixtos

El juez dijo que la sentencia reflejaba la complejidad de los veredictos mixtos después de dos largos juicios y la naturaleza casi de Jekyll y Hyde de la carrera de Bongiovanni, en la que el agente de la ley acumuló suficientes elogios en primera plana como para llenar una vitrina de trofeos.

En una ocasión, Bongiovanni se abalanzó sobre un edificio de apartamentos en llamas para evacuar a los residentes entre una nube de humo.

“Siempre he sido inocente. Amaba ese trabajo” Joseph Bongiovanni



Encarceló a narcotraficantes, incluido el primero en ser procesado en la región por causar una sobredosis mortal.

PUBLICIDAD

“Hay dos versiones completamente opuestas de los hechos y versiones totalmente opuestas del acusado”, dijo Vilardo, asegurando a los fiscales que cinco años tras las rejas representan una dificultad considerable para alguien que nunca ha estado en prisión.

El abogado defensor Parker MacKay señaló que el juez había reconocido a Bongiovanni como un referente para la comunidad de Buffalo. La solicitud del gobierno de una sentencia de 15 años, añadió, era completamente ajena a la naturaleza de las condenas.

"Como el Sr. Bongiovanni le dijo al juez durante la sentencia, es inocente y esperamos seguir trabajando con él para demostrarlo", dijo MacKay a The Associated Press.

En 2024, un jurado condenó a Bongiovanni por cuatro cargos de obstrucción de la justicia, cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, conspiración para distribuir sustancias controladas y hacer declaraciones falsas a la policía.

La fiscalía también arrojó una dura luz sobre la DEA después de que una serie de escándalos de corrupción provocara que al menos 17 agentes fueran imputados con cargos federales durante la última década.

El mes pasado, la fiscalía acusó a otro exagente de conspirar para blanquear millones de dólares y obtener armas de fuego y explosivos de uso militar para un cártel de la droga mexicano.

Frank Tarentino, jefe asociado de operaciones del noreste de la DEA, dijo que la sentencia de Bongiovanni "envía un poderoso mensaje de que aquellos que traicionen su placa serán considerados responsables con todo el peso de la ley".

PUBLICIDAD