Huracán Helene: más de 80 personas siguen desaparecidas en Carolina del Norte

El gobernador explicó en un comunicado que esta cifra no es definitiva y está sujeta a cambios, ya que tras el paso del huracán, debido a que varias comunidades quedaron incomunicadas y a los cortes masivos en las comunicaciones, muchas personas llamaron al 2-1-1 para reportar a familiares o allegados de los que no había noticias. En muchos casos, cuando bajaron las aguas y se restableció el servicio telefónico, esas personas fueron halladas, pero esa información no llegó a los registros del 2-1-1, un número gratuito disponible en el estado para asistencia en casos de desastre, emergencias, temas sociales, empleo y otros.