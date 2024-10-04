"No descansaremos hasta que estén a salvo": el duro trabajo de los exhaustos rescatistas a una semana del paso del huracán Helene

Video En video: un edificio arrastrado por una inundación choca contra poste telefónico

Cuando se cumple una semana del devastador paso del huracán Helene por el sureste de EEUU, exhaustos, los equipos de rescate y voluntarios continúan trabajando entre el lodo y cables eléctricos caídos.

"Sabemos que son tiempos difíciles, pero sepan que estamos en camino", dijo el sheriff Quentin Miller del condado de Buncombe, Carolina del Norte, en una conferencia de prensa el jueves por la noche. "Vamos a ir a buscarlos. Vamos a recoger a nuestra gente".

Con al menos 215 muertos confirmados hasta última hora del jueves, Helene es el huracán más mortífero que ha azotado el territorio continental de Estados Unidos desde Katrina en 2005.

Aproximadamente la mitad de las víctimas son de Carolina del Norte. Y sólo en Buncombe se había confirmado la muerte de 72 personas hasta el jueves por la noche, dijo Miller.



Este viernes seguía habiendo decenas o posiblemente cientos de personas desaparecidas. Pero la falta de servicio eléctrico (cientos de miles de direcciones seguían sin luz) y de cobertura telefónica seguían siendo los grandes obstáculos en los esfuerzos por hallarlos.

Es por eso que los equipos de búsqueda deben revisar todas las viviendas para saber si los residentes están a salvo. En Buncombe, que incluye el centro turístico de Asheville, la ciudad más poblada de la región, el sheriff mantiene la esperanza de que muchos de los desaparecidos estén vivos.

¿Su mensaje para ellos? "Su seguridad y bienestar son nuestra máxima prioridad. Y no descansaremos hasta que estén a salvo y recibiendo los cuidados necesarios", cita AP.

Entre trabajos de desescombro y el esfuerzo de los rescatistas, la normalidad tras Helene parece lejana

A poco más de una semana de que el huracán Helene tocara tierra como un masivo huracán categoría 4 en la costa el noroeste de Florida, los operarios siguen retirando coches siniestrados y todo tipo de escombros de las carreteras.

El regreso a la normalidad sigue lejano.

En las montañas de Carolina del Norte, los trabajos se centran en reparar las carreteras rotas, las tuberías reventadas y las líneas eléctricas arrancadas por el huracán.

"Estamos en altura, pensábamos estar a salvo, pero (el agua) se acercó tanto que cogí a mi hijo y salimos de casa. Tenía miedo de que nos quedáramos atrapados", le cuenta a AFP Shelby Holzhauser, maestra de guardería de 23 años que vive cerca de un río en la localidad de Swannanoa.

Para tirar de la cadena, Shelby tiene que ir a llenar un gran cubo en el río. Cocina con un generador prestado por su jefe. "Todo el mundo se ayuda", dice con orgullo.

"Trabajar, trabajar, trabajar es todo lo que se puede hacer para sobrevivir, trabajar para ganar dinero y pagar las facturas", dice esta mujer que siempre ha vivido en esta región del sur de los Apalaches. "Pero desde la catástrofe, me he acercado más a mis vecinos. Han venido a vernos, a asegurarse de que tenemos lo que necesitamos".

A lo largo del río Cane, en las montañas Blue Ridge, el Departamento de Bomberos Voluntarios de Pensacola tuvo que abrirse paso a través de árboles en la cima de un valle el jueves, casi una semana después de que un muro de agua lo atravesara.

Pensacola, que se encuentra a unas pocas millas del Monte Mitchell, el punto más alto al este del río Mississippi, perdió una cantidad incalculable de personas, dijo Mark Harrison, director médico del departamento, citado por AP.

"Estamos comenzando a hacer la recuperación", dijo. "Hemos sacado a la gente más crítica".

Cerca de la frontera estatal de Tennessee, los equipos finalmente estaban comenzando a llegar a los caminos secundarios después de despejar las carreteras principales, pero eso trajo consigo una nueva serie de desafíos.

Los caminos más pequeños serpentean a través de curvas cerradas y cruzan pequeños puentes que pueden ser difíciles de transitar incluso con buen tiempo.

“Todo está bien y luego dan una vuelta y la carretera ha desaparecido y es un gran barranco o el puente ha desaparecido”, dijo Charlie Wallin, un comisionado del condado de Watauga. “Sólo podemos llegar hasta cierto punto”.

Todos los días hay nuevas solicitudes para comprobar cómo está alguien de quien aún no se ha tenido noticias, dijo Wallin. Es difícil saber cuándo terminará la búsqueda.

“Uno espera estar acercándose, pero todavía es difícil saberlo”, dijo.

