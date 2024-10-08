¿Por qué la bahía de Tampa es tan vulnerable a los huracanes?

La última vez que el ojo de una gran tormenta como el huracán Milton azotó la bahía de Tampa, en 1921, la ciudad era un lugar tranquilo y apacible de unos pocos cientos de miles de habitantes. Un siglo después, es una de las metrópolis de más rápido crecimiento de Estados Unidos, con más de 3 millones de habitantes, y muy vulnerable a las inundaciones debido al cambio climático.

Mientras Milton avanza hacia la costa oeste de la península de Florida como un "extremadamente peligroso" huracán categoría 4, que llegó incluso a a ser categoría 5 el lunes, los expertos están preocupados de que un siglo de suerte pueda llegar a un repentino final.

PUBLICIDAD

Hay varios modelos de pronósticos, por lo que los meteorológos no han querido dar por sentado por donde exactamente va a tocar tierra Milton, pero todo apunta a que lo hará la noche del miércoles como un huracán mayor en algún punto de la bahía de Tampa o alrededores.

¿Por qué Tampa es tan vulnerable?

El Centro Nacional de Huracanes pronostica marejadas ciclónicas en la bahía de Tampa y alrededores de entre 10 y 15 pies por encima del nivel del mar, y acumulados de lluvias máximos de entre 5 y 12 pulgadas debido al huracán Milton.

Toda la costa del golfo de México es especialmente vulnerable a las marejadas ciclónicas. El huracán Helene tocó tierra a unas 150 millas de Tampa, en el Panhandle de Florida, y aun dejó muertes por ahogamiento en el área de Tampa debido a marejadas de alrededor de 5 a 8 pies por encima de los niveles normales de la marea.

“Si hubiera tocado tierra un poco más al sur y al este, podría haber sido mucho, mucho peor”, dijo Philip Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.



El mayor riesgo se debe en parte a la topografía. La costa del golfo de México en Florida es poco profunda y tiene una plataforma con una pendiente suave. El fondo oceánico más alto actúa como una barrera que retiene el flujo de agua de la tormenta, lo que obliga al océano a subir hacia la costa. Esto es opuesto en la costa este de Florida, donde el fondo oceánico desciende repentinamente a pocas millas de la costa.

“Puede haber la misma tormenta, la misma intensidad, todo lo mismo, pero marejadas muy diferentes”, dijo Klotzbach.

PUBLICIDAD

Un informe de 2015 de la empresa de modelado de catástrofes Karen Clark and Co., con sede en Boston, concluyó que la bahía de Tampa es el lugar más vulnerable de EEUU a las inundaciones por marejada ciclónica y podría perder 175,000 millones de dólares en daños.

¿Están preparados los residentes de Tampa?

Si bien los floridanos no son ajenos a las tormentas, Tampa no ha estado en la trayectoria directa de un gran huracán en más de un siglo.

En todo este tiempo la zona ha experimentado un crecimiento explosivo. Decenas de miles de estadounidenses se mudaron a esta área durante la pandemia de covid-19, y muchos optaron por establecerse a lo largo de islas barrera como Clearwater y St. Petersburg con vistas a las normalmente plácidas aguas esmeralda del Golfo. Más de 51,000 personas se mudaron a la zona entre 2022 y 2023, lo que la convierte en la quinta área metropolitana de mayor crecimiento del país, según datos del censo de EEUU.

Los residentes a largo plazo, después de haber experimentado numerosas falsas alarmas y situaciones de riesgo como Irma en 2017, pueden estar igualmente desprevenidos para un impacto directo. Una leyenda local ha dicho que las bendiciones de los nativos americanos que alguna vez llamaron vivieron en la región y solían construir montículos para mantener alejados a los invasores han protegido en gran medida el área de las grandes tormentas durante siglos.

El profesor de meteorología del MIT, Kerry Emanuel, dijo que un huracán en Tampa es el peor escenario posible, un “cisne negro”, que ha preocupado a los expertos durante años.

PUBLICIDAD

“Es una población enorme. Está muy expuesta, es muy inexperta y eso es una propuesta perdedora”, dijo Emanuel, que ha estudiado los huracanes durante 40 años. “Siempre pensé que Tampa sería la ciudad de la que más preocuparse”, agregó.

Los efectos del cambio climático también influyen

También impactan en el oleaje, los vientos y la rápida intensificación los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas debido a las emisiones de gases de efecto invernadero ha calentado los océanos, ha provocado el aumento del nivel del mar y ha añadido humedad al aire, todos ellos factores clave que determinan la fuerza de un huracán y las posibles inundaciones que puede causar.

“Debido al calentamiento global, los modelos climáticos globales predicen que los huracanes probablemente causarán lluvias más intensas y tendrán un mayor riesgo de inundaciones costeras debido a una mayor marejada ciclónica causada por el aumento del nivel del mar”, escribió Angela Colbert, científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en un informe de 2022.

El lunes, el Centro Nacional de Huracanes elevó a Milton a categoría 5 después de alcanzar las 180 millas por hora en una intensificación asombrosa. Una razón puede ser las especialmente altas temperaturas del agua, que actúan como combustible para la tormenta.

"La rápida intensificación de Milton es increíble", dijo el investigador de huracanes de la Universidad de Miami Brian McNoldy en un correo electrónico. "He estado señalando durante meses que el Golfo ha sido y es récord o casi récord cálido".

PUBLICIDAD

El investigador señaló que, debido al aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático, la marejada ciclónica del huracán Andrew hoy sería 7 pulgadas más alta que cuando esa tormenta azotó el sur de Florida hace 30 años.

¿Están evacuando los residentes de Tampa?

Las autoridades de la zona comenzaron a emitir órdenes de evacuación el lunes para los residentes de seis condados que rodean la bahía de Tampa, donde viven casi 4 millones de personas. Los residentes de casas móviles, vehículos recreativos y casas prefabricadas que no puedan soportar vientos de hasta 110 mph corren un riesgo especial.

El director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, instó encarecidamente a las personas a abandonar las zonas costeras, y señaló que las personas que murieron en las islas barrera durante el huracán Ian en 2022 seguirían vivas si simplemente hubieran cruzado el puente hacia el continente y buscado refugio.

"Por favor, si se encuentran en el área de la Bahía de Tampa, deben evacuar. Si han emitido una orden de evacuación, les ruego, les imploro que evacuen. Las muertes por ahogamiento debido a la marejada ciclónica son 100% evitables si se van", dijo Guthrie.

¿Cuándo fue la última gran tormenta que azotó Tampa?

Casi inexplicablemente, las tormentas parecen pasar por alto Tampa, y la mayoría de las perturbaciones del Golfo pasan bastante al norte de la ciudad. La última vez que el área de Tampa fue golpeada por el ojo de un gran huracán fue el 25 de octubre de 1921. El huracán no tenía un nombre oficial, pero se lo conoce localmente como la tormenta Tarpon Springs, por la ciudad costera donde tocó tierra.

PUBLICIDAD

La marejada ciclónica de ese huracán, que se estima que fue de categoría 3 con vientos de hasta 129 mph, fue estimada en 11 pies. Al menos ocho personas murieron y los daños se estimaron en 5 millones de dólares en ese momento.

Ahora, la zona turística conocida por sus playas de arena blanca ha crecido a pasos agigantados, con una economía estimada en casi 200,000 millones de dólares. El huracán Milton amenaza con arrasar con todo ese desarrollo.