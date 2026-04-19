Chihuahua

Mueren dos funcionarios de la Embajada de EEUU y oficiales mexicanos en accidente en Chihuahua

El embajador Ronald Johnson confirmó la muerte de los cuatro funcionarios quienes regresaban de un operativo en el municipio mexicano de Morelos, según detalló la Fiscalía General de Chihuahua.

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Dos miembros del personal de la Embajada de Estados Unidos en México, así como dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua fallecieron este domingo en un accidente automovilístico en el estado ubicado en el norte del país.

El embajador Ronald Johnson confirmó la muerte de los cuatro funcionarios quienes regresaban de un operativo en el municipio mexicano de Morelos, según detalló la Fiscalía General de Chihuahua.

Esta tragedia es un recordatorio solemne de los riesgos que enfrentan esos funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger nuestras comunidades. Fortalece nuestra determinación de continuar con su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente.
Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno

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Johnson destacó la cooperación entre las autoridades en México y Estados Unidos, en materia de seguridad y justicia, en la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, entidad que comparte frontera con el estado de Texas, las víctimas del accidente son el director de la Agencia de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el elemento Manuel Genaro Méndez Montes; así como dos oficiales instructores de la Embajada de los Estados Unidos.

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Los funcionarios fallecieron en un accidente en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos, que se ubica en la frontera con el estado de Sinaloa.

Imagen FGE Chihuahua

En conferencia de prensa, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, indicó que el personal de la Embajada estadounidense eran instructores y participaban en labores de entrenamiento.

“Fallecieron lamentablemente también dos funcionarios instructores de la embajada de EEUU, que se encontraban realizando labores de entrenamiento”, indicó.

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