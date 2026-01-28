Hombre detenido por ataque a congresista de EEUU es un exconvicto partidario de Trump
El sujeto que atacó a Ilhan Omar, en un ayuntamiento en Minneapolis tiene un largo historial de crímenes, según autoridades.
Video Atacan a la congresista Ilhan Omar con una sustancia desconocida durante conferencia en Minneapolis
El hombre que roció con una sustancia desconocida a la representante demócrata de Estados Unidos, Ilhan Omar, en un ayuntamiento en Minneapolis fue identificado como Anthony Kazmierczak, de 55 años, un convicto que ha hecho publicaciones en línea en apoyo al presidente Donald Trump.
De acuerdo con los registros judiciales de Minnesota, había sido encarcelado por robo de automóviles en 1989, arrestado varias veces por conducir en estado de ebriedad y ha tenido numerosas infracciones de tránsito. También hay indicios de que ha tenido fuertes problemas financieros, incluidas dos declaraciones de quiebra.
