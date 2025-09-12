Esta abuela tiene 'green card' y ha vivido en EEUU 47 años. ICE busca deportarla por emitir un cheque sin fondos por $25 en 2015

Video Padre de niña de 2 años con delicada afección cardiaca enfrenta orden de deportación y pide ayuda

Donna Hughes-Brown, una abuela irlandesa con green card que ha vivido en Estados Unidos desde 1977, podría ser deportada por un cheque sin fondos de 25 dólares emitido en 2015.

Fue detenida el 29 de julio al regresar a Estados Unidos desde Irlanda y actualmente está en un centro de detención en Kentucky.

Su esposo, James Brown, ciudadano estadounidense y veterano militar, ha expresado que lamenta haber apoyado al expresidente Donald Trump, cuya administración endureció las leyes migratorias que ahora ponen en riesgo la permanencia de Donna en el país.

Hughes-Brown tiene cuatro hijos y cinco nietos, y ha vivido y trabajado en Missouri durante casi 50 años. La familia denuncia que su caso es un ejemplo de injusticia ante una infracción menor ya saldada.

Los detalles de la detención de la abuela irlandesa Donna Hughes-Brown

La detención de Hughes-Brown se basa en la Gran y Hermosa Ley, firmada el 4 de julio de 2025, que permite la deportación de residentes legales con antecedentes penales, incluso si son delitos menores, como, en este caso, la emisión de un cheque sin fondos ocurrido en 2015.

De acuerdo con una página de Go Fund Me creada para ayudar a la mujer con los gastos legales , Donna fue arrestada en el aeropuerto O’Hare de Chicago y trasladada cinco días después a una instalación de ICE en Kentucky, donde permanece aislada.

Su esposo relató a The Irish Times que las condiciones en el centro son “deplorables” y que Donna fue trasladada a aislamiento tras rechazar la propuesta repetida de alimentos que no cumplen con su dieta baja en sodio. La familia ha reunido 40 testimonios para presentarlos en la defensa legal contra la deportación, que está prevista para el 17 de septiembre.

Esposo de abuela irlandesa detenida se arrepiente de votar por Trump

James Brown señaló que su esposa no representa un peligro y ha expresado su arrepentimiento por haber votado por Donald Trump. Subraya que la administración no solo busca deportar inmigrantes ilegales con delitos graves, sino que ahora afecta a personas como su esposa, que ha cumplido con la ley y aportado a la comunidad.

"Trump decía que iba a detener y deportar a inmigrantes ilegales criminales, con eso estoy de acuerdo. Pero no es eso lo que está haciendo”, dijo Brown a Newsweek. "Están arrestando a cientos, quizá miles, de inmigrantes legales. Y todo el país se fundó gracias a la inmigración. Ahora parece que nadie que no haya nacido aquí debería poder quedarse”

La campaña de apoyo en GoFundMe enfatiza que la infracción de Donna fue resuelta en 2015 y que debería haberse cerrado el caso. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) declaró a Newsweek que la green card es un privilegio, no un derecho, y que puede ser revocada si hay incumplimientos legales.

Este caso no es aislado. En marzo, Cliona Ward, otra irlandesa de 54 años con residencia legal en Estados Unidos desde hace más de 30 años, fue detenida en el aeropuerto de San Francisco por antecedentes penales antiguos relacionados con posesión de drogas y robos, que ya habían sido eliminados en California.

The Guardian informó que en mayo un juez de California aceptó una solicitud para que las condenas originales de Ward se revocaran formalmente de una manera reconocida a nivel federal, lo que permitió que tras 17 días bajo custodia fuera liberada.

