Estos son los cargos contra el rapero Lil Nas X tras caminar desnudo en Los Ángeles

El rapero Lil Nas X, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, fue arrestado en Los Ángeles tras ser sorprendido caminando desnudo en una de las principales avenidas de Studio City.

La policía lo detuvo luego de que, según los agentes, el artista de 26 años los atacara al intentar intervenir.

La detención ocurrida el viernes derivó en cargos criminales y este lunes, el ganador de dos premios Grammy, compareció ante la corte en Van Nuys, donde se declaró inocente de las acusaciones que incluyen agresión a oficiales de policía y resistencia al arresto.

Los cargos que se le imputan a Lil Nas X

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles, el músico enfrenta en total cuatro cargos por delitos graves, tres por agresión con lesiones a un oficial y uno por resistencia a la autoridad.

Inicialmente, fue detenido bajo sospecha de obstrucción a un oficial, un cargo menor, pero la fiscalía presentó acusaciones más graves al considerar que agredió a los policías durante el arresto

Según información del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los agentes hallaron a Hill desnudo en Ventura Boulevard alrededor de las 5:50 am del viernes.

Cuando intentaron detenerlo, el rapero habría embestido contra ellos y golpeado a uno de los oficiales en el rostro. Tras ser sometido, fue trasladado a un hospital por sospechas de sobredosis antes de ser ingresado en la cárcel.

El lunes, durante la audiencia, la defensa encabezada por la abogada Christine O’Connor destacó que Hill no tiene antecedentes criminales y mantiene fuertes lazos comunitarios. El juez aceptó reducir la fianza inicial de 300.000 a 75.000 dólares bajo la condición de que el artista asista a cuatro reuniones semanales de Narcóticos Anónimos o se integre a un programa ambulatorio contra adicciones, señaló NBC News.

O’Connor calificó lo ocurrido como un “episodio aislado” en la vida del cantante.

La próxima audiencia está programada para el 15 de septiembre en la Corte Superior del condado de Los Ángeles.

