Hard Rock Stadium: Ovacionan a Trump durante encuentro de Hurricanes de Miami vs Indiana Hoosiers

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad por la presencia del Presidente de EEUU se lleva a cabo el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario 2026 (CFP)

En el Hard Rock Stadium esta noche hay un fuerte dispositivo de seguridad por la presencia del presidente Donald Trump, por el encuentro de Hurricanes de Miami vs Indiana Hoosiers en el Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario 2026 (CFP).

Se trata de uno de los partidos de futbol americano universitario más importante de la temporada. Durante el inicio del partido, en el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Florida, la gente ovacionó al presidente Trump cuando las cámaras lo enfocaron.

