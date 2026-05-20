Nuevo México Tres muertos y al menos 18 socorristas atendidos por exposición a una sustancia desconocida en Nuevo México Tres personas han fallecido y más de una docena de socorristas están recibiendo atención médica por exposición a una sustancia no identificada, tras acudir a una vivienda por una presunta sobredosis de drogas en Nuevo México.

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Las autoridades de Nuevo México informaron que tres personas han fallecido y que más de una docena de socorristas recibían atención médica el miércoles por exposición a una sustancia no identificada, tras acudir a una vivienda al este de Albuquerque por una presunta sobredosis de drogas.

La Policía Estatal de Nuevo México indica que tres de las cuatro personas que fueron encontradas inconscientes dentro de la vivienda han fallecido y que la cuarta está siendo atendida en un hospital de Albuquerque.

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Durante la intervención, las autoridades informaron que 18 socorristas estuvieron expuestos a la sustancia y comenzaron a presentar síntomas que incluían náuseas y mareos. Todos los socorristas fueron trasladados al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde fueron puestos en cuarentena y están bajo observación.

Dos de los socorristas se encontraban en estado grave, dijo el oficial Wilson Silver, de la Policía Estatal de Nuevo México.

Los equipos de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Albuquerque prestaban asistencia en el lugar de los hechos en Mountainair, una comunidad rural al este de Albuquerque, en un esfuerzo por identificar la sustancia involucrada.

"En este momento, los investigadores creen que la sustancia puede transmitirse por contacto y no creen que se transmita por el aire", dijo Silver.