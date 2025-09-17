Este será el primer estado que ofrecerá cuidado infantil universal gratuito en EEUU

Nuevo México se convertirá, desde el 1 de noviembre, en el primer estado de EEUU en garantizar el cuidado infantil gratuito para todas las familias.

El programa elimina el requisito previo de límite de ingresos, ampliando la cobertura a todos los hogares independientemente de su nivel económico, y permitirá a las familias ahorrar en promedio 12,000 dólares anuales.

La iniciativa busca beneficiar a las familias al reducir costos de cuidado que, en Nuevo México, pueden representar más de un tercio del ingreso para padres solteros.

Según un informe reciente de la Comisión de Política Económica, más del 40% de las familias en Estados Unidos no tienen acceso a cuidado infantil asequible , y en 17 estados el costo de cuidar un bebé es mayor que el alquiler.

En Nuevo México, el costo promedio anual del cuidado infantil es de 14,244 dólares y el cuidado infantil para un niño de 4 años cuesta 9,993 dólares al año.

El funcionamiento del plan de cuidado infantil universal de Nuevo México

El programa de cuidado infantil universal de Nuevo México ofrece asistencia sin copagos ni restricciones de ingresos, una ampliación significativa respecto al programa previo que solo cubría a familias con ingresos iguales o inferiores al 400% del nivel federal de pobreza .

La gobernadora Michelle Lujan Grisham y el Departamento de Educación y Cuidado de la Primera Infancia de Nuevo México (ECECD) detallaron que la ayuda se otorga directamente a los proveedores de cuidado, no a los padres, y las tarifas se ajustan según la edad del niño y la calidad del centro.

Actualmente, el 85% de los proveedores infantiles en el estado participan en el programa.

Sin embargo, con la eliminación del límite de ingresos, las autoridades de Nuevo México esperan un aumento en la demanda, que requerirá la incorporación de al menos 5,000 profesionales adicionales en educación temprana para cubrir las necesidades futuras.

Estos no estarán disponibles en noviembre, según lo dijo Grisham a USA Today.

Para incentivar esta expansión, el estado ofrece reembolsos mayores a centros que paguen salarios mínimos competitivos, con planes para aumentar el salario base a $18 por hora, superando el salario mínimo estatal, de $12.

Además, el programa incluye incentivos para construcciones y renovaciones de nuevas guarderías, así como préstamos a bajo interés para ampliar la infraestructura existente. Esta estrategia busca afrontar la escasez actual de plazas de cuidado infantil y mejorar la calidad y accesibilidad del servicio en todo Nuevo México.

Así se pagará el programa de cuidado infantil de Nuevo México

El financiamiento del programa proviene principalmente del Fondo de Educación y Cuidado de la Primera Infancia, creado en 2020 con ingresos extraordinarios del petróleo y gas del estado y cuyo valor se aproxima a los $10 mil millones, detalló Groginsky a USA Today.

El fondo genera aproximadamente $500 millones anuales en ingresos de inversión que se destinan a los programas de cuidado infantil y educación temprana. Además, en 2022, los votantes aprobaron utilizar una parte del Fondo Permanente de Concesión de Tierras para reforzar la financiación, con asignaciones adicionales previstas para los próximos años.

De acuerdo con The Associated Press, para gestionar el aumento en la demanda, el estado planea abrir más centros y formar asociaciones con empleadores y distritos escolares para expandir las opciones de cuidado. También se buscará reclutar proveedores autorizados en residencias, aumentando el número de espacios disponibles.

Mientras tanto, el sistema deberá equilibrar la ampliación del acceso con la garantía de calidad educativa, y enfrentar críticas como las de los republicanos que según AP han planteado preocupaciones de que el plan beneficie a familias de mayores ingresos.

Un proyecto de ley bipartidista busca ampliar el cuidado infantil accesible

NBC News reportó que un grupo bipartidista de senadores presenta este miércoles un nuevo proyecto de ley que busca aumentar la financiación para que los estados ayuden a familias que actualmente ganan demasiado para calificar para la asistencia en cuidado infantil, pero que aún enfrentan altos costos.

Esta legislación actualiza el programa de subvenciones Child Care and Development Block Grant, sin cambios desde hace más de una década, con el objetivo de fortalecer los servicios y ampliar la oferta de proveedores en todo el país.

Además, el plan incluye asistencia técnica para el desarrollo de redes de proveedores y promoverá planes estatales para enfrentar la escasez en áreas donde faltan opciones de cuidado.

