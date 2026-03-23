Nuevo México Juicio contra Meta por seguridad infantil llega a su recta final: piden multa millonaria Meta enfrenta acusaciones de ocultar riesgos para adolescentes durante años y piden una multa millonaria.

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Los alegatos finales comenzaron el lunes en un juicio histórico en Nuevo México, donde el conglomerado de redes sociales Meta está acusado de engañar a sus usuarios sobre la seguridad de sus plataformas para los niños.

El jurado examinará el caso tras los alegatos y seis semanas de testimonios de decenas de testigos, entre los que se incluyen profesores locales, expertos en psiquiatría, investigadores estatales, altos cargos de Meta y denunciantes que abandonaron la empresa.

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El caso que se está tramitando en un tribunal estatal de Nuevo México es uno de los primeros en llegar a juicio dentro de una oleada de litigios relacionados con las plataformas de redes sociales y su impacto en los niños.

Los fiscales de Nuevo México han acusado a Meta, propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp, de priorizar las ganancias sobre la seguridad, violando así las leyes estatales de protección al consumidor. Han expresado su preocupación por la seguridad de algoritmos complejos y diversas funciones y configuraciones de mensajería.

“Es evidente que los jóvenes pasan demasiado tiempo consumiendo los productos de Meta y han perdido el control”, declaró la fiscal Linda Singer ante el jurado en sus alegatos finales. “Meta lo sabía y no lo reveló”.

Al mismo tiempo, Singer afirmó que los testimonios y las pruebas presentadas en el juicio demostraron que los algoritmos de Meta habían estado recomendando contenido sensacionalista y perjudicial a los adolescentes, y que no habían hecho cumplir realmente su requisito de edad mínima de usuario de 13 años.

“Los problemas de seguridad de los que han oído hablar en este caso no fueron errores. Fueron producto de una filosofía corporativa que priorizó el crecimiento y el éxito sobre la seguridad de los niños”, dijo Singer. “Y los jóvenes de este estado y de todo el país han pagado las consecuencias”.

Los abogados de Meta refutan las acusaciones y afirman que la empresa incorpora medidas de protección para adolescentes y elimina el contenido dañino, al tiempo que reconocen que algunas publicaciones potencialmente dañinas logran burlar sus sistemas de seguridad.

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Singer instó al jurado a imponer una multa civil de más de 2,000 millones de dólares contra Meta, basándose en la multa máxima de 5,000 dólares por infracción en dos cargos de violaciones de la protección al consumidor, y en un estimado de 20,700 usuarios mensuales de las plataformas de Meta menores de 18 años en Nuevo México.

“A lo largo de una década, Meta ha fallado repetidamente en actuar con honestidad y transparencia, y ha fallado en proteger a los jóvenes de este estado”, dijo Singer. “Depende de ustedes terminar este trabajo”.

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Tras la segunda fase del juicio, un juez decidirá si Meta constituyó un peligro público y si debe ser responsable económicamente de financiar programas para abordar los supuestos daños causados a los niños.

El fiscal general Raúl Torrez presentó una demanda en 2023, acusando a Meta de crear un mercado y un caldo de cultivo para depredadores que explotan sexualmente a menores, y de no revelar lo que sabía sobre esos efectos perjudiciales. Investigadores estatales crearon cuentas en redes sociales haciéndose pasar por menores para documentar las s olicitudes sexuales en línea y la respuesta de Meta.

Los abogados de Meta han declarado que la empresa es honesta con los usuarios de la plataforma respecto a sus esfuerzos, aunque rigurosos, para hacer cumplir las prohibiciones de material de abuso sexual infantil. También acusan a los fiscales de seleccionar las pruebas de forma sesgada y de llevar a cabo una investigación deficiente.

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Los ejecutivos de Meta hicieron hincapié durante el juicio en que la empresa mejora continuamente la seguridad y aborda el uso compulsivo de las redes sociales sin infringir la libertad de expresión ni censurar a los usuarios.

Sin embargo, la fiscalía declaró el lunes que las garantías públicas sobre la seguridad proporcionadas por ejecutivos de Meta, entre ellos Mark Zuckerberg y el director de Instagram, Adam Mosseri, a menudo no coincidían con los estudios internos y las comunicaciones de la empresa.

“Se incluyó en la investigación interna de Meta —de nuevo, esta investigación no fue divulgada por Meta— uno de cada tres adolescentes experimentaba un consumo problemático”, dijo Singer. “Sabían que estos chicos tenían problemas con el consumo problemático, es decir, con la adicción”.

Un jurado integrado por residentes del condado de Santa Fe, incluida la capital del estado, de tendencia política progresista, decidirá si Meta violó la Ley de Prácticas Desleales del estado en dos aspectos, entre ellos prácticas comerciales "abusivas".

Si se determina que las infracciones fueron intencionadas, podrían imponerse multas de hasta 5.000 dólares por infracción. Los fiscales afirman que esto podría ascender a miles de millones de dólares, mientras que Meta indicó que solicitaría un cálculo diferente.

Las empresas tecnológicas han estado protegidas de la responsabilidad por el material publicado en sus plataformas de redes sociales en virtud de la Sección 230 , una disposición de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EEUU que data de hace 30 años, así como por la protección que ofrece la Primera Enmienda.

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Según los fiscales, Nuevo México no pretende responsabilizar a Meta por el contenido de sus plataformas, sino por su papel en la difusión de dicho contenido mediante algoritmos complejos que proliferan material que puede ser adictivo y perjudicial para los niños.

En California, un jurado ya se encuentra reunido para deliberar sobre si Meta y YouTube deben ser responsables de los daños causados a los niños que utilizan sus plataformas. Este caso, que sienta un precedente, podría influir en cómo se desarrollarán miles de demandas similares contra empresas de redes sociales.