Un hombre es encontrado sin vida dentro del motor de un avión en el aeropuerto de Salt Lake City

Un hombre fue hallado sin vida dentro del motor de un avión este lunes por la noche en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City. Kyler Efinger, un residente de Park City en Utah, abrió una puerta de emergencia, caminó a la pista y se metió al motor del avión, de acuerdo con un comunicado del departamento de policía de Salt Lake City (SLCPD).

Los agentes encontraron al joven de 30 años inconsciente dentro de un motor montado en el ala de un avión comercial lleno de pasajeros, indicó la policía en un comunicado.



El avión estaba en una plataforma de descongelamiento y no estaba encendido, de acuerdo con una investigación preliminar.

Según la policía Efinger era un pasajero que tenía un boleto y pase de abordar a Denver, Colorado. Minutos antes de encontrar el cuerpo sin vida del hombre, la policía halló artículos personales de Efinger, incluidos su ropa y sus zapatos en una de las pistas del aeropuerto.

“Los agentes del SLCPD, Operaciones Aeroportuarias y el Departamento de Bomberos de Salt Lake City realizaron esfuerzos para salvarle la vida, pero el hombre falleció en el lugar”, dice el comunicado.

La policía no dio a conocer la causa de la muerte pero informó que como parte de la autopsia se realizará un examen toxicológico.

El comunicado dice que los pasajeros fueron desalojados del avión y las operaciones generales del aeropuerto no se vieron afectadas.

Horas antes de que el hombre fuera encontrado sin vida, el gerente de una tienda situada en el interior del aeropuerto informó de unos disturbios cerca de las 10 de la noche.

El empleado de la tienda informó a los operadores del Centro de Control Aeroportuario que había visto pasar a un hombre por la salida de emergencia.

El departamento de policía dijo que continuará con las averiguaciones en conjunto con otras agencias que están involucradas en el caso.

“Varios organismos están investigando por separado este incidente: el SLCPD, la Administración Federal de Aviación (FAA), la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)”, dice el comunicado.

