Migrantes

Güeras aliadas: las estadounidenses que ayudan a localizar migrantes detenidos por ICE en redadas

Dos activistas estadounidenses crearon Güeras Aliadas para ayudar a familias a encontrar migrantes detenidos por ICE. Su labor conecta a desaparecidos con sus seres queridos en medio de redadas y un sistema migratorio opaco.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Drones al servicio de los 'coyotes' en la frontera México-EEUU

Dos mujeres estadounidenses han asumido una labor poco común pero crucial en el contexto de las redadas en Estados Unidos: ayudar a localizar a migrantes detenidos y desaparecidos dentro del complejo sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE). Se trata de la iniciativa conocida como “Güeras Aliadas” que ha tejido puente entre familias que han sido separadas y un sistema difícil, incluso hostil.

Devyn Brown y Kathryn Coiner-Collier comenzaron su labor en 2019 tras una serie de redadas migratorias en Carolina del Norte, las cuales dejaron a numerosas familias sin información sobre el paradero de sus seres queridos, por lo que ambas decidieron utilizar sus conocimientos del idioma inglés y su estatus como ciudadanas estadounidenses para ayudar a quienes no podían comunicarse con las autoridades.

PUBLICIDAD

Más sobre Migrantes

Kaleth, niño migrante de dos años detenido por ICE, es liberado tras pasar días sin comer en centro de detención de Dilley
2 mins

Kaleth, niño migrante de dos años detenido por ICE, es liberado tras pasar días sin comer en centro de detención de Dilley

Estados Unidos
Fiscalía federal investiga a Farah Louis por posible corrupción en albergues de migrantes
2 mins

Fiscalía federal investiga a Farah Louis por posible corrupción en albergues de migrantes

Estados Unidos
Indios, chinos y filipinos, los que más buscan entrar a Estados Unidos
3 mins

Indios, chinos y filipinos, los que más buscan entrar a Estados Unidos

Estados Unidos
¿Está el gobierno de Trump suavizando su política migratoria sobre el asilo? Esto es lo que sabemos
2 mins

¿Está el gobierno de Trump suavizando su política migratoria sobre el asilo? Esto es lo que sabemos

Estados Unidos
EEUU impone a más de 50 países el pago de una fianza para ingresar con visa de turismo y negocios
3 mins

EEUU impone a más de 50 países el pago de una fianza para ingresar con visa de turismo y negocios

Estados Unidos
Costa Rica anuncia un acuerdo migratorio para recibir hasta 25 deportados de EEUU por semana
2 mins

Costa Rica anuncia un acuerdo migratorio para recibir hasta 25 deportados de EEUU por semana

Estados Unidos
Niños inmigrantes detenidos en Texas denuncian falta de comida, atención médica y estancias prolongadas
3 mins

Niños inmigrantes detenidos en Texas denuncian falta de comida, atención médica y estancias prolongadas

Estados Unidos
¿Tu familia viene de visita? Estas personas deben dejar fianza de 15 mil dólares para entrar al país
3 mins

¿Tu familia viene de visita? Estas personas deben dejar fianza de 15 mil dólares para entrar al país

Estados Unidos
Plan de deportaciones de Donald Trump entra en fase crítica por cambios en Seguridad Nacional
2 mins

Plan de deportaciones de Donald Trump entra en fase crítica por cambios en Seguridad Nacional

Estados Unidos
Los pastores de Ohio que desafían la ofensiva migratoria en Springfield
2 mins

Los pastores de Ohio que desafían la ofensiva migratoria en Springfield

Estados Unidos

Con el paso del tiempo, su trabajo se ha expandido significativamente. A través de redes sociales, las Güeras Aliadas difunden información sobre derechos, procedimientos legales y formas de localizar a personas detenidas.

Además, realizan gestiones directas: llaman a centros de detención, ayudan a cargar saldo para llamadas telefónicas de los migrantes y envían cartas con información útil. Gracias a estas acciones, han apoyado a cientos de familias, muchas de ellas en América Latina.

A través de su página guerasaliadas.com, la organización busca poner al alcance de las personas afectadas una herramienta que facilite la localización de sus familiares o consejos en caso de ser detenido por el servicio de inmigración.

En redes sociales, una de las activistas ha manifestado su apoyo a la comunidad inmigrante, en el contexto de las redadas masivas, afirmando que “no está solo” Estamos luchando, yo estoy luchando con toda mi capacidad”.

Uno de los principales problemas que enfrentan es la opacidad del sistema de detención migratoria. Muchas familias desconocen dónde están sus familiares o cómo contactarlos. En este contexto, la labor de estas voluntarias resulta fundamental para restablecer la comunicación. Casos como el de una joven que logró volver a hablar con su padre detenido, quien posteriormente fue deportado a México, evidencian el impacto de su trabajo.

En un contexto de políticas migratorias más estrictas y un aumento en las detenciones, iniciativas como Güeras Aliadas surgen en medio de las tensiones y de una solidaridad transnacional.

TLS

Relacionados:
MigrantesFamilias migrantesMigrantes devueltosInmigrantes indocumentadosInmigrantes desaparecidosIceRedadasFamilias migrantesCentros de detención de ICE

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX