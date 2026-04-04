Migrantes Güeras aliadas: las estadounidenses que ayudan a localizar migrantes detenidos por ICE en redadas Dos activistas estadounidenses crearon Güeras Aliadas para ayudar a familias a encontrar migrantes detenidos por ICE. Su labor conecta a desaparecidos con sus seres queridos en medio de redadas y un sistema migratorio opaco.

Video Drones al servicio de los 'coyotes' en la frontera México-EEUU

Dos mujeres estadounidenses han asumido una labor poco común pero crucial en el contexto de las redadas en Estados Unidos: ayudar a localizar a migrantes detenidos y desaparecidos dentro del complejo sistema del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE). Se trata de la iniciativa conocida como “Güeras Aliadas” que ha tejido puente entre familias que han sido separadas y un sistema difícil, incluso hostil.

Devyn Brown y Kathryn Coiner-Collier comenzaron su labor en 2019 tras una serie de redadas migratorias en Carolina del Norte, las cuales dejaron a numerosas familias sin información sobre el paradero de sus seres queridos, por lo que ambas decidieron utilizar sus conocimientos del idioma inglés y su estatus como ciudadanas estadounidenses para ayudar a quienes no podían comunicarse con las autoridades.

PUBLICIDAD

Con el paso del tiempo, su trabajo se ha expandido significativamente. A través de redes sociales, las Güeras Aliadas difunden información sobre derechos, procedimientos legales y formas de localizar a personas detenidas.

Además, realizan gestiones directas: llaman a centros de detención, ayudan a cargar saldo para llamadas telefónicas de los migrantes y envían cartas con información útil. Gracias a estas acciones, han apoyado a cientos de familias, muchas de ellas en América Latina.

A través de su página guerasaliadas.com , la organización busca poner al alcance de las personas afectadas una herramienta que facilite la localización de sus familiares o consejos en caso de ser detenido por el servicio de inmigración.

En redes sociales, una de las activistas ha manifestado su apoyo a la comunidad inmigrante, en el contexto de las redadas masivas, afirmando que “no está solo” Estamos luchando, yo estoy luchando con toda mi capacidad”.

Uno de los principales problemas que enfrentan es la opacidad del sistema de detención migratoria. Muchas familias desconocen dónde están sus familiares o cómo contactarlos. En este contexto, la labor de estas voluntarias resulta fundamental para restablecer la comunicación. Casos como el de una joven que logró volver a hablar con su padre detenido, quien posteriormente fue deportado a México, evidencian el impacto de su trabajo.

En un contexto de políticas migratorias más estrictas y un aumento en las detenciones, iniciativas como Güeras Aliadas surgen en medio de las tensiones y de una solidaridad transnacional.