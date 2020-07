Ghislaine Maxwell fue arrestada con tres pasaportes y millones de dólares en el banco

Ghislaine Maxwell, la socialité británica vinculada al pederasta convicto Jeffrey Epstein , tenía en su poder tres pasaportes y 15 cuentas bancarias con saldos superiores a los $20 millones cuando fue arrestada esta semana en New Hampshire .

El diario The New York Post publicó tal vez la única foto de Maxwell durante ese periodo, mostrándola en un establicimiento de comida rápida de Los Angeles en agosto de 2019.

El tabloide británico The Sun llegó a ofrecer en noviembre del año pasado una recompensa equivalente a $13,000 por cualquier información relacionada al paradero de Maxwell.

La fiscal Strauss relató que durante el último año Maxwell se mudó en dos ocasiones para ocultar su paradero, incluyendo a una finca de 156 acres que adquirió con dinero en efectivo en diciembre de 2019 en Bradford, New Hampshire, donde nadie la conocía.

¿Quién es Ghislaine Maxwell?

Maxwell nació el 25 de diciembre de 1961 a las afueras de París , cursó estudios en la prestigiosa universidad de Oxford , probablemente sea políglota y no tiene hijos.

En el año 2,000 se mudó a una residencia por $5 millones en Manhattan adquirida por empresa anónima cuyo domicilio coincidía al de J. Epstein & Co., según The New York Times.