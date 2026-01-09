estados unidos Juez impide temporalmente al gobierno de Trump que bloquee fondos para cuidado infantil en 5 estados Un juez federal determinó este viernes que la administración Trump no puede bloquear por ahora los fondos federales destinados al cuidado infantil y otros servicios sociales en cinco estados. El gobierno anunció el martes que no liberaría fondos para tres programas destinados a ayudar a niños necesitados y sus familias en los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, gobernados por demócratas, por supuestos fraudes.

Video ¿Sin ayuda para el cuidado infantil? Así impacta la congelación de fondos en Illinois

Un juez federal dictaminó el viernes que la administración del presidente Donald Trump no puede bloquear por ahora los fondos federales destinados a subsidios para el cuidado infantil y otros programas destinados a apoyar a los niños necesitados y sus familias en cinco estados gobernados por demócratas.

Los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York argumentaron que la política anunciada el martes de congelar los fondos para tres programas de subvenciones está teniendo un impacto inmediato en ellos y creando un "caos operativo". En los documentos presentados ante el tribunal y en una audiencia celebrada el viernes, los estados sostuvieron que el gobierno no tenía motivos legales para retenerles los fondos.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos afirmó que estaba suspendiendo la financiación porque tenía "motivos para creer" que los estados estaban concediendo prestaciones a personas que se encontraban en el país de forma ilegal, aunque no aportó pruebas ni explicó por qué se centraba en esos estados y no en otros.

Los programas son el Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil, que subvenciona el cuidado de niños de familias con bajos ingresos; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona ayuda económica y formación laboral; y la Subvención en Bloque para Servicios Sociales, un fondo más pequeño que proporciona dinero para diversos programas.

Los cinco estados afirman que reciben un total de más de 10,000 millones de dólares al año de los programas.

El juez federal de distrito Arun Subramanian, nombrado para el cargo por el expresidente Joe Biden, no se pronunció sobre la legalidad de la congelación de los fondos, pero afirmó que los cinco estados habían cumplido el requisito legal de "proteger el statu quo" durante al menos 14 días mientras se presentan los argumentos ante el tribunal.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lidera la demanda, calificó la sentencia como "una victoria crucial para las familias cuyas vidas han sido trastornadas por la crueldad de esta administración".

El Gobierno había solicitado gran cantidad de datos a los cinco estados, incluidos los nombres y números de la Seguridad Social de todas las personas que habían recibido prestaciones de algunos de los programas desde 2022.

PUBLICIDAD

Los estados argumentan que la medida es inconstitucional y que su objetivo es perseguir a los adversarios políticos de Trump, en lugar de erradicar el fraude en los programas gubernamentales, algo que, según ellos, ya hacen.

Jessica Ranucci, abogada de la oficina de James, dijo durante la audiencia del viernes, que se llevó a cabo por teléfono, que al menos cuatro de los estados ya habían sufrido retrasos en el pago del dinero después de solicitarlo. Afirmó que si los estados no pueden obtener los fondos para el cuidado infantil, se producirá una incertidumbre inmediata para los proveedores y las familias que dependen de los programas.

Una abogada del gobierno federal, Kamika Shaw, dijo que, según tenía entendido, el dinero no había dejado de llegar a los estados.

Vea también: