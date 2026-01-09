estados unidos

Juez impide temporalmente al gobierno de Trump que bloquee fondos para cuidado infantil en 5 estados

Un juez federal determinó este viernes que la administración Trump no puede bloquear por ahora los fondos federales destinados al cuidado infantil y otros servicios sociales en cinco estados. El gobierno anunció el martes que no liberaría fondos para tres programas destinados a ayudar a niños necesitados y sus familias en los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York, gobernados por demócratas, por supuestos fraudes.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video ¿Sin ayuda para el cuidado infantil? Así impacta la congelación de fondos en Illinois

Un juez federal dictaminó el viernes que la administración del presidente Donald Trump no puede bloquear por ahora los fondos federales destinados a subsidios para el cuidado infantil y otros programas destinados a apoyar a los niños necesitados y sus familias en cinco estados gobernados por demócratas.

Los estados de California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York argumentaron que la política anunciada el martes de congelar los fondos para tres programas de subvenciones está teniendo un impacto inmediato en ellos y creando un "caos operativo". En los documentos presentados ante el tribunal y en una audiencia celebrada el viernes, los estados sostuvieron que el gobierno no tenía motivos legales para retenerles los fondos.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos afirmó que estaba suspendiendo la financiación porque tenía "motivos para creer" que los estados estaban concediendo prestaciones a personas que se encontraban en el país de forma ilegal, aunque no aportó pruebas ni explicó por qué se centraba en esos estados y no en otros.

Los programas son el Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil, que subvenciona el cuidado de niños de familias con bajos ingresos; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona ayuda económica y formación laboral; y la Subvención en Bloque para Servicios Sociales, un fondo más pequeño que proporciona dinero para diversos programas.

Relacionado

Trump afirma que Estados Unidos tratará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas"
2 mins

Trump afirma que Estados Unidos tratará con Groenlandia "por las buenas" o "por las malas"

Estados Unidos
El mercado de trabajo sigue enfriándose con Trump: en diciembre se crearon unos modestos 50,000 empleos y en octubre se destruyó mucho más del que se había reportado
3 mins

El mercado de trabajo sigue enfriándose con Trump: en diciembre se crearon unos modestos 50,000 empleos y en octubre se destruyó mucho más del que se había reportado

Estados Unidos
Cuatro cosas que se saben sobre la muerte de Renee Nicole Good, la mujer que fue baleada por un agente de ICE en Minnesota
2:01

Cuatro cosas que se saben sobre la muerte de Renee Nicole Good, la mujer que fue baleada por un agente de ICE en Minnesota

Estados Unidos
“¡Soy médico!”: Vecinos intentaron ayudar a la mujer que recibió disparos por un agente de ICE
0:51

“¡Soy médico!”: Vecinos intentaron ayudar a la mujer que recibió disparos por un agente de ICE

Estados Unidos
“Lárguense”: el mensaje del alcalde de Minneapolis tras el asesinato de una mujer por parte de ICE
1:26

“Lárguense”: el mensaje del alcalde de Minneapolis tras el asesinato de una mujer por parte de ICE

Estados Unidos
En un minuto: Protestas por la muerte de una mujer tiroteada por un agente de ICE
1:07

En un minuto: Protestas por la muerte de una mujer tiroteada por un agente de ICE

Estados Unidos
Resultados de la lotería Powerball de hoy, 7 de enero de 2026, con un premio mayor de $105 millones
2 mins

Resultados de la lotería Powerball de hoy, 7 de enero de 2026, con un premio mayor de $105 millones

Estados Unidos
Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global
5 mins

Gobierno de Trump se retirará de decenas de organizaciones internacionales y reduce aún más su cooperación global

Estados Unidos
Graban el momento en que un agente de ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis
1:09

Graban el momento en que un agente de ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

Estados Unidos
Preparó por un año su propuesta de matrimonio y en el momento se le cayó el anillo bajo un puente
1:14

Preparó por un año su propuesta de matrimonio y en el momento se le cayó el anillo bajo un puente

Estados Unidos

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Los cinco estados afirman que reciben un total de más de 10,000 millones de dólares al año de los programas.

El juez federal de distrito Arun Subramanian, nombrado para el cargo por el expresidente Joe Biden, no se pronunció sobre la legalidad de la congelación de los fondos, pero afirmó que los cinco estados habían cumplido el requisito legal de "proteger el statu quo" durante al menos 14 días mientras se presentan los argumentos ante el tribunal.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que lidera la demanda, calificó la sentencia como "una victoria crucial para las familias cuyas vidas han sido trastornadas por la crueldad de esta administración".

El Gobierno había solicitado gran cantidad de datos a los cinco estados, incluidos los nombres y números de la Seguridad Social de todas las personas que habían recibido prestaciones de algunos de los programas desde 2022.

PUBLICIDAD

Los estados argumentan que la medida es inconstitucional y que su objetivo es perseguir a los adversarios políticos de Trump, en lugar de erradicar el fraude en los programas gubernamentales, algo que, según ellos, ya hacen.

Jessica Ranucci, abogada de la oficina de James, dijo durante la audiencia del viernes, que se llevó a cabo por teléfono, que al menos cuatro de los estados ya habían sufrido retrasos en el pago del dinero después de solicitarlo. Afirmó que si los estados no pueden obtener los fondos para el cuidado infantil, se producirá una incertidumbre inmediata para los proveedores y las familias que dependen de los programas.

Una abogada del gobierno federal, Kamika Shaw, dijo que, según tenía entendido, el dinero no había dejado de llegar a los estados.

Vea también:

Video Consumir más carne y leche entera: analizamos los cambios en las nuevas guías alimentarias de EEUU

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Toros Neza
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX