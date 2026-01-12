Protestas Protesta en Nueva York Hoy: ¿Qué Piden Enfermeras de Hospitales como Mount Sinai? Miles de enfermeras salieron hoy a las calles de Nueva York, pero ¿por qué protestan y cuáles hospitales están afectados?

Video Enfermeras en Nueva York, a punto de irse a huelga: ¿qué están exigiendo?

Miles de enfermeras salieron a las calles de Nueva York hoy 12 de enero de 2026, para realizar bloqueos y una protesta que afectaba al menos a tres hospitales, como el Mount Sinai.

De acuerdo con datos de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, al menos 15 mil integrantes del cuerpo médico están protestando en las calles.

Hospitales afectados por huelga de enfermeras

La huelga de enfermeras podría colapsar parte del servicio médico en Nueva York, aunque los hospitales han anunciado medidas para evitar ello.

Al menos tres centros hospitalarios se han visto afectados por el paro de miles de enfermeras.

Hospital Mount Sinai

New York-Presbyterian

Centro Médico Montefiore

La agencia AP destacó que esta huelga de enfermeras “ocurre durante una temporada de gripe severa”, lo cual llevaría a trasladar a pacientes a hospitales cercanos, que no se vean afectados por el paro; sin embargo, los mismos centros de salud han señalado que han contratado enfermeras temporales y buscan evitar las interrupciones del servicio, con lo cual consideran que no se deben regentar o cancelar citas programadas.

¿Qué piden las enfermeras por protesta en Nueva York?



Los hospitales afectados por el paro, de manera independiente están negociando con las enfermeras que se fueron a paro y salieron a las calles de Nueva York hoy 12 de enero de 2026.

Las demandas de las enfermeras son varias y dependen de las condiciones de trabajo con cada hospital, y aquí te informamos cuáles son los puntos generales de las peticiones.

Necesidad de más personal en hospitales.

Aumento salarial.

Nuevo contrato.

Mejora a su servicio de salud.

Estar seguras ellas mismas para poder atender a los enfermos que llegan todos los días a los hospitales.

El sindicato pide límites en el uso de inteligencia artificial por parte de los hospitales.

¿Qué dicen las autoridades sobre las enfermeras?