Muerte de George Floyd George Floyd y Renee Nicole Good: 5 años entre los videos de dos muertes en Minneapolis que provocaron un terremoto político en EEUU Medio decenio después, muchas cosas han cambiado, desde las actitudes culturales hasta la rápida evolución de la tecnología relacionada con todo tipo de imágenes. Hoy existen más ángulos de cámara en el caso de Good que en el de Floyd, pero expertos creen que eso puede aportar incluso más niebla que claridad y la gente escogerá el que más encaje con lo que quiere creer.

Video Nuevo video muestra los momentos previos a la muerte de una mujer baleada por ICE en Minneapolis

Hace cinco años, las imágenes de video captadas en una calle de Minneapolis de un agente de policía arrodillado sobre el cuello de George Floyd mientras su vida se apagaba encendieron un movimiento social.

Ahora, videos de otra calle de Minneapolis que muestran los últimos momentos de la vida de Renee Good están en el centro de un nuevo debate sobre las fuerzas del orden en Estados Unidos.

Las imágenes han ido saliendo a cuentagotas desde el día en que el agente del ICE Jonathan Ross disparó contra Good el miércoles pasado, cuando ella se encontraba en su SUV color granate. Sin embargo, a diferencia de 2020, la historia que relatan estas imágenes es más turbia, vulnerable a la manipulación tanto dentro del propio video como en la forma en que se interpreta.

Esta vez también, la administración Trump y sus seguidores se movieron con rapidez para imponer su propia versión pública de los hechos antes de que aparecieran las imágenes inevitables.

Pero, un lustro después, muchas cosas han cambiado, desde las actitudes culturales hasta la rápida evolución de la tecnología relacionada con todo tipo de imágenes.

“Estamos en otro momento”, dijo Francesca Dillman Carpentier, profesora de periodismo de la Universidad de Carolina del Norte y experta en el impacto de los medios en las audiencias.

Las imágenes pueden cambiar actitudes

Quien haya visto el impactante video del agente de la policía de Minneapolis Derek Chauvin con la rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de ocho minutos, el 25 de mayo de 2020, difícilmente lo olvidará, ni el rostro impasible de Chauvin mientras Floyd insistía en que no podía respirar. Unidos por la repulsión, los manifestantes dieron inicio a uno de los mayores movimientos sociales en la historia del país. Chauvin fue condenado por asesinato.

Las imágenes “llevaron a muchas personas a vivir una epifanía sobre el racismo, específicamente el racismo cultural, en Estados Unidos”, escribió la académica Angela Onwuachi-Willig en un estudio publicado en la Houston Law Review que analizaba si los estadounidenses blancos habían experimentado un trauma cultural colectivo.

Con el tiempo, concluyó que eso no ocurrió y que el impacto se fue diluyendo. El retroceso de los programas de diversidad durante la segunda administración Trump ofrece, según ella, pruebas de ese argumento.

“Quienes están escribiendo la narrativa cultural del tiroteo de Good tomaron nota del caso Floyd y están gestionando esta historia de manera distinta”, dijo Kelly McBride, experta en ética periodística del Instituto Poynter.



La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a Good —que se manifestaba contra la aplicación de las leyes migratorias por parte del ICE— como terrorista nacional, una interpretación que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, desestimó con un exabrupto. Tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente JD Vance sugirieron que el tiroteo estuvo justificado porque Good intentaba atropellar a Ross con su vehículo.

La noche del asesinato, el llamado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, se mostró cauto en una entrevista con CBS Evening News cuando el presentador Tony Dokoupil le mostró el video más difundido del incidente, grabado por un transeúnte y publicado por un reportero del Minnesota Reformer. El veterano funcionario de seguridad dijo que sería poco profesional prejuzgar antes de que concluyera la investigación.

Más tarde esa misma noche, Homan emitió un comunicado en el que calificó el tiroteo como “otro ejemplo de los resultados de la retórica de odio y los ataques violentos” contra agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza.

El video permite interpretaciones opuestas

Las grabaciones del incidente no han sido concluyentes sobre si el vehículo de Good llegó a golpear a Ross antes de que este abriera fuego. Incluso si lo hubiera hecho, muchos expertos cuestionan que eso justificara el uso del arma. Está claro, sin embargo, que ese detalle reforzaría la simpatía pública hacia el agente.

“Estos videos de ICE sí presentan hechos irrefutables: una mujer condujo su auto y luego fue abatida por un agente del ICE”, dijo Duy Linh Tu, documentalista y profesor de la escuela de periodismo de la Universidad de Columbia. “Lo que los videos no pueden mostrar es la intención de la mujer ni la del agente. Y ahí está la dificultad”.

Good, evidentemente, ya no puede explicar qué la llevó a poner su SUV en marcha y avanzar por Portland Avenue South.

Varios medios han examinado cuidadosamente la evidencia forense que ha ido apareciendo. La agencia AP escribió que no estaba claro si el auto de Good llegó a hacer contacto con Ross. The Washington Post señaló que “los videos analizados por The Post, incluido uno compartido en Truth Social por Trump, no muestran con claridad si el agente fue golpeado o a qué distancia estuvo el frente del vehículo de impactarlo”.

The New York Times indicó que “en uno de los videos parece que el agente es alcanzado por el SUV. Pero al sincronizarlo con el primer clip, se puede ver que el agente no está siendo atropellado”.

Un video difundido el viernes por el medio de Minnesota Alpha News, grabado desde la perspectiva de Ross, también dejó muchas preguntas abiertas y abundantes interpretaciones.

Vance compartió el video en línea y escribió: “A muchos de ustedes se les ha dicho que este agente no fue golpeado por un auto, que no estaba siendo hostigado y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, respondió en redes sociales: “¿Cómo puede alguien en el planeta ver este video y concluir lo que dice JD Vance?”. Schumer afirmó que la administración “les está mintiendo”.

¿Más ángulos aportan más claridad?

Cuando un comentarista en línea escribió que Good no merecía haber recibido un disparo en el rostro, la figura conservadora de los medios Megyn Kelly respondió: “Sí lo merecía. Golpeó y casi atropelló a un policía”.

McBride, de Poynter, dijo que los medios en general han hecho un trabajo cuidadoso al exponer la evidencia que circula públicamente. Pero añadió que la administración también ha sido eficaz en difundir su interpretación de los hechos.

Hoy existen más ángulos de cámara que en el caso de Floyd, pero “no sé si eso aporta claridad o más niebla a este caso”, dijo Tu. “Creo que la gente verá lo que quiere ver. O, mejor dicho, escogerá el ángulo que encaje con lo que ya cree”.

Esa persistente sensación de incertidumbre que dejan los videos lleva a expertos como Tu y Carpentier a pensar que su impacto será menor que el del caso Floyd. Con el paso de los años, el público se ha ido insensibilizando ante imágenes de violencia, como demostró recientemente la difusión en línea de videos relacionados con el activista republicano Charlie Kirk, dijo Carpentier.

La propagación de imágenes falsas mejoradas con inteligencia artificial también está enseñando al público a desconfiar de lo que ve. Antes de que Ross fuera identificado, BBC Verify informó que circulaban imágenes falsas especulando sobre el aspecto del agente enmascarado, así como videos manipulados de una manifestación en Minneapolis.

“Ahora no puedes creer en lo que estás viendo”, dijo Carpentier. “No sabes si el video es real o si ha sido alterado. No creo que la IA esté siendo amiga en este caso, en absoluto.”